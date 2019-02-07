Обаятельные животные с уникальным природным окрасом (Фото) Природа уникальна и удивительна и то, что она создаёт, порой просто поражает! Животный раскрас зависит от многих факторов, в число которых входит генетика и вид животного, но отметины, которыми окрашена их шерсть, получаются абсолютно случайно, порой образуя забавные узоры и знакомые нам всем фигуры. Все любят симпатичных миленьких животных, и любовь к ним приумножается во много раз, если помимо обаяния природа наделила этих прелестных живых существ необычными цветовыми отметинами, выделяющими их на фоне остальных и придавая их внешнему виду неповторимую изюминку.