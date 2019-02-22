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Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет

Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет
08:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Сотрудники Национального парка Галапагос и Центра охраны природы нашли взрослую самку, которой, как позже оказалось, больше ста лет, на острове Фернандина.

В XIX веке на Галапагосских островах насчитывалось 15 различных видов гигантских черепах. Из-за массового истребления в течение десятилетий число видов снизилось до десяти. Однако сейчас произошло то, что мало кто ожидал, — найдена черепаха, чей вид считался вымершим. В 2017 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов присвоил ему следующую категорию: "находящийся на грани полного исчезновения (возможно, исчезнувший)". 

Черепах вида Chelonoidis phantasticus не видели с 1906 года. Все это время она не попадалась на глаза людям, поэтому зоологи надеются, что где-то там скрываются ее сородичи, точно так же умеющие прятаться. Их надежды основываются и на следах, которые они обнаружили на острове. Возможно, они принадлежат не только найденной самке. Чтобы защитить животное, ученые забрали его на остров Санта-Круз. 

Эколог Стюарт Пимм (Stuart Pimm) из Университета Дьюка (США) прокомментировал открытие: 

"Для размножения им потребуется не только самка, хотя некоторые самки способны хранить сперму в течение долго времени. Надежда еще остается". 

В отличие от других видов, Chelonoidis phantasticus испытывали угрозу исчезновения не от человека, а от суровых условий обитания. Специалисты полагают, что причиной их предполагаемого вымирания послужили потоки лавы, которые покрывали остров. Последнее извержение на нем случилось в июне прошлого года.  

Стало известно, зачем зебрам полоски

На Галапагосском архипелаге обитают уникальные виды, некоторые из которых помогли Чарльзу Дарвину разработать теорию эволюции. Архипелаг объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году. 

В прошлом году ученые нашли микропластик в кишечнике всех видов морских черепах. Наиболее распространенными образцами стали волокна одежды, автомобильные шины, фильтры сигарет, канаты и рыболовные сети.

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Экология, Черепахи, Животные, Остров Фернандина, Найдена черепаха, Черепахи вымершие более 100 лет.
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