Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет

Новости экологии: Сотрудники Национального парка Галапагос и Центра охраны природы нашли взрослую самку, которой, как позже оказалось, больше ста лет, на острове Фернандина.

В XIX веке на Галапагосских островах насчитывалось 15 различных видов гигантских черепах. Из-за массового истребления в течение десятилетий число видов снизилось до десяти. Однако сейчас произошло то, что мало кто ожидал, — найдена черепаха, чей вид считался вымершим. В 2017 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов присвоил ему следующую категорию: "находящийся на грани полного исчезновения (возможно, исчезнувший)".

Черепах вида Chelonoidis phantasticus не видели с 1906 года. Все это время она не попадалась на глаза людям, поэтому зоологи надеются, что где-то там скрываются ее сородичи, точно так же умеющие прятаться. Их надежды основываются и на следах, которые они обнаружили на острове. Возможно, они принадлежат не только найденной самке. Чтобы защитить животное, ученые забрали его на остров Санта-Круз.

BREAKING NEWS! GC’s own @wacho_tapia just returned from Fernandina Island in #Galapagos, where they discovered a female #tortoise. Tortoises on Fernandina have been thought to be extinct for over 100 years, so this is a monumental finding! Photos GNPD, W. Tapia pic.twitter.com/fhQpIzsHmM — GalapagosConservancy (@SaveGalapagos) 20 февраля 2019 г.

Эколог Стюарт Пимм (Stuart Pimm) из Университета Дьюка (США) прокомментировал открытие:

"Для размножения им потребуется не только самка, хотя некоторые самки способны хранить сперму в течение долго времени. Надежда еще остается".

NOTICIA MUNDIAL | En la isla Fernandina - #Galápagos, la expedición liderada por @parquegalapagos y @SaveGalapagos, localizaron un espécimen (hembra adulta) de la especie de tortuga Chelonoidis Phantasticus, que se creía extinta hace más de 100 años. pic.twitter.com/51HbqWcwMG — Marcelo Mata (@Marcelo_MataG) 19 февраля 2019 г.

В отличие от других видов, Chelonoidis phantasticus испытывали угрозу исчезновения не от человека, а от суровых условий обитания. Специалисты полагают, что причиной их предполагаемого вымирания послужили потоки лавы, которые покрывали остров. Последнее извержение на нем случилось в июне прошлого года.

На Галапагосском архипелаге обитают уникальные виды, некоторые из которых помогли Чарльзу Дарвину разработать теорию эволюции. Архипелаг объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

В прошлом году ученые нашли микропластик в кишечнике всех видов морских черепах. Наиболее распространенными образцами стали волокна одежды, автомобильные шины, фильтры сигарет, канаты и рыболовные сети.