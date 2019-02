Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет

В XIX веке на Галапагосских островах насчитывалось 15 различных видов гигантских черепах. Из-за массового истребления в течение десятилетий число видов снизилось до десяти. Однако сейчас произошло то, что мало кто ожидал, — найдена черепаха, чей вид считался вымершим. В 2017 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов присвоил ему следующую категорию: "находящийся на грани полного исчезновения (возможно, исчезнувший)".

Черепах вида Chelonoidis phantasticus не видели с 1906 года. Все это время она не попадалась на глаза людям, поэтому зоологи надеются, что где-то там скрываются ее сородичи, точно так же умеющие прятаться. Их надежды основываются и на следах, которые они обнаружили на острове. Возможно, они принадлежат не только найденной самке. Чтобы защитить животное, ученые забрали его на остров Санта-Круз.

BREAKING NEWS! GC’s own @wacho_tapia just returned from Fernandina Island in #Galapagos, where they discovered a female #tortoise. Tortoises on Fernandina have been thought to be extinct for over 100 years, so this is a monumental finding! Photos GNPD, W. Tapia pic.twitter.com/fhQpIzsHmM

— GalapagosConservancy (@SaveGalapagos) 20 февраля 2019 г.