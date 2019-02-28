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Эти животные научат быть хорошими родителями (Фото)
Родительская любовь не знает границ — эта простая истина одинаково справедлива как для людей, так и для братьев наших меньших. Животным свойственны те же эмоции и переживания — нежность, беспокойство, желание заботиться о своих малышах и оберегать их. Мы собрали трогательные фотографии зверей и их детенышей, которые напоминают о том, как здорово быть ребенком рядом с любящими мамой и папой, даже если ты полярный медведь.
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