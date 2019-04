Доказано, что гориллы ухаживают за мертвыми сородичами

Новости экологии: Результаты наблюдений удивили исследователей, а также вызвали серьезные опасения за здоровье горилл.

Известно, что многие животные проявляют уникальное поведение по отношению к умершим представителям своего вида — от переноса тел и погребения у социальных насекомых до тихого присутствия и ухода среди слонов и приматов. Исследователи из Руанды и Демократической Республики Конго смогли подробнее изучить поведенческие реакции на смерть трех особей горилл. Статья об их наблюдениях опубликована в журнале Peer J — The Journal of Life and Environmental Sciences.

Ученые наблюдали и запечатлели поведение горных горилл, находившихся рядом с телами 35-летнего доминантного самца и 38-летней доминантной самки из одной и той же социальной группы, в Национальном парке Бирунга в Руанде. Обе особи умерли за несколько часов до этого из-за болезней, вероятно, связанных с возрастом. Исследователи также изучили поведение группы восточных равнинных горилл, обнаруживших тело недавно умершего взрослого самца в Национальном парке Кахузи-Биега в Конго.

Приматологи предсказали, что особи больше обращают внимание на тела знакомых членов своей группы, чем на взрослого "чужого" самца, а также то, что особи, сохранявшие социальные взаимоотношения с умершим, будут дольше находиться рядом с ним. К удивлению исследователей, поведение по отношению к мертвым во всех трех случаях было неожиданно схожим: животные типичным образом сидели рядом с телом и смотрели на него, а также обнюхивали, тыкали, причесывали и облизывали.

В двух случаях особи горных горилл, находившиеся в тесных отношениях с умершими, дольше других находились около своих мертвых сородичей. Например, незрелый самец, установивший близкие взаимоотношения с Титом — доминантным самцом горной гориллы, — после того, как его мать покинула группу, оставался рядом с телом и часто контактировал с ним на протяжении двух дней, даже спал с ним в одном гнезде. Молодой сын умершей взрослой самки по имени Таки ухаживал за ней и даже пытался пососать грудь, хотя уже давно был отлучен: это поведение может указывать на его сильные переживания при нахождения рядом с телом матери.

Эта работа интересна не только в плане того, как животные воспринимают и переживают смерть, но и имеет большое значение для их сохранения, так как близкое обследование трупов может представлять серьезный риск распространения болезней. Контакты между здоровыми особями и зараженными телами могут быть одним из основных путей передачи и распространения таких болезней, как Эбола, убившая тысячи горилл в Центральной Африке.