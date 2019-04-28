На Житомирщине люди выпустили в водоем карпов и толстолоба

В апреле в реках Житомирщины из-за химикатов случился массовый мор рыбы.
Поетому было принято решение выпустить в реки 2 тонны карпов, толстолоба и белого амура.
В горсовете Коростеня, зарыбление местных рек провели в городе Коростене и вблизи села Лопатычи Олевского района.
В реки Уборть и Уж за средства благотворителей выпустили карпов, толстолоба и белого амура.
Сделали это с целью экологической очистки водоемов от лишних водорослей. Участие в акции приняли дети, которые и выпускали рыбу.
В середине апреля в реке Случь на Житомирщине погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы.