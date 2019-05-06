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Ученые нашли в океане микробы с "мышьяковым дыханием"

Ученые нашли в океане микробы с "мышьяковым дыханием"
13:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Поэтому мышьяк ядовит практически для всех организмов - за отдельными примечательными исключениями.

Среди ДНК морских микроорганизмов найдены гены, необходимые для дыхания мышьяком вместо кислорода.

Мышьяк и его производные легко реагируют с целым рядом биологически важных молекул, выводя их из строя и нарушая жизнеспособность живых клеток. До сих пор были известны лишь редкие экстремофильные микроорганизмы, способные переносить его в значительных концентрациях. И недавно ученые обнаружили еще один такой пример.

Более того, бактерия, найденная в Тихом океане, активно пользуется мышьяком и не может без него жить. Об этом исследователи из команды профессора Вашингтонского университета Габриэллы Рокап (Gabrielle Rocap) пишут в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Авторы выделяли и изучали ДНК из образцов воды, собранной у тихоокеанского побережья Мексики, с большой глубины, где содержится совсем мало растворенного кислорода. Этот элемент позволяет окислять белки, жиры и сахара для получения энергии и участия в других биологических процессах. Он жизненно необходим нам, как и множеству других современных существ, и лишь некоторые бактерии и археи сохранили древнейшую способность пользоваться для клеточного дыхания другими соединениями, производными серы, железа, азота и т.п. Они процветают в океанских глубинах, где происходят выбросы минералов из-под земной коры, а кислород остается в дефиците. 

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Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках. Однако теперь они нашлись и в открытом океане, где мышьяк присутствует в весьма небольших количествах. Ученые идентифицировали фрагменты ДНК, принадлежащие пока неизвестному микробу и позволяющие проводить необходимые для "мышьякового дыхания" химические реакции.

Возможно, эти бактерии отличаются исключительной древностью, сохранив такую способность с тех далеких времен, когда Мировой океан был более насыщен минералами и содержал немало мышьяка, тяжелых металлов и других веществ, опасных для современной жизни, но исключительно важных — для древней.

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Все по теме:

Экология, Океан, Микробы, Кислород, Мышьяк, Микробы в океане, Микроогранизмы.
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