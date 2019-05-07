Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл

Новости экологии: Обычно цвет подсветки водопада меняется каждые несколько минут.

Вчера, 6 мая, в Меган Маркл и принца Гарри родился сын.

Ниагарский водопад с 20:30 до 21:30 по местному времени подсвечивался синим цветом "поздравляя" с рождением сына принца Гарри и Меган Маркл.

В Совете по вопросам подсветки Ниагарского водопада подтвердили, что выбрали специальную иллюминацию синего цвета, ведь в королевской семье родился мальчик.

Сын Меган Маркл и принца Гарри стал восьмым правнуком королевы Елизаветы.

Новость о рождении сына сообщил принц Гарри. Он добавил, что он "в невероятном восторге" и поблагодарил публику за поддержку на протяжении всей беременности. Он также сказал, что "Меган и ребенок чувствуют себя хорошо", добавив, что они все еще думают над именем ребенка.

Букингемский дворец сообщил, что ребенок родился весом 3 кг 260 г, и что принц Гарри присутствовал при родах.