Сегодня Всемирный день черепахи: история праздника

Новости экологии: 23 мая отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day). Это животное символизирует мудрость, богатство и долголетие.

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы агитируют не покупать животных, а забирать из питомников. И при этом ни в коем случае не ловить черепах в дикой природе. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.