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Сегодня Всемирный день черепахи: история праздника

Сегодня Всемирный день черепахи: история праздника
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости экологии: 23 мая отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day). Это животное символизирует мудрость, богатство и долголетие.

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы агитируют не покупать животных, а забирать из питомников. И при этом ни в коем случае не ловить черепах в дикой природе. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

Знаменательные события в истории: 23 мая 2019 года

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.

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Все по теме:

Экология, История, Животные, Праздники, Всемирный день черепахи., Праздник 23 мая, День черепахи.
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