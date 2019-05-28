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Исследователи на обезьянах раскрыли эволюцию их "языка"

Исследователи на обезьянах раскрыли эволюцию их "языка"
10:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Авторы наблюдали за мартышками, которые обитают недалеко от исследовательской станции в Сенегале.

Западноафриканские зеленые мартышки использовали звуки восточноафриканских сородичей, ни разу их не слыша.

Исследователи из Немецкого центра приматов провели опыты с западноафриканскими зелеными мартышками, которые показали древнее эволюционное происхождение звуковых сигналов этих приматов. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution. 

Ученые рассматривали два вида зеленых мартышек: западноафриканских (Chlorocebus sabaeus), которые носят имя рода, и восточноафриканских (Chlorocebus pygerythrus), которых еще называют верветками. У последних есть три звуковых сигнала тревоги, каждый из которых относится к определенному виду хищника. Один предупреждает о леопарде, второй — о змее, а третий — о приближении орла. У западноафриканских — всего два сигнала, относящихся к леопарду и змее. Поскольку в их ареале обитания нет опасных для них воздушных хищников, то в "орлином" сигнале необходимости нет. Зоологи решили посмотреть, как в таком случае эти обезьяны отреагируют на угрозу с воздуха.  

Исследователи следят за ними больше десятилетия. В качестве воздушной угрозы они использовали дронов, которые с жужжащим звуком пролетали над приматами на высоте 60 метров. Заслышав неизвестный пугающий звук, обезьяны забили тревогу и спрятались среди веток. Их сигнал отличался от "змеиного" или "леопардового". Более того, он мало отличался от "орлиного" крика верветок.

Через несколько дней зоологи повторили эксперимент с одним отличием: они пустили не дроны, а лишь воспроизвели звук их приближения. Тем не менее реакция оказалась той же. 

"Заслышав звук, животные подняли глаза и стали осматривать небо. Они быстро поняли, что означают ранее неизвестные звуки, и запомнили эту информацию. При этом структура их крика осталась практически неизменной по сравнению с верветками, несмотря на три с половиной миллиона лет раздельной эволюции. Похоже, она уходит глубоко в прошлое", — поделилась выводами Джулия Фишер (Julia Fisher), ведущий автор работы. 

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Ее коллега Курт Хаммершмидт (Kurt Hammerschmidt) также отметил, что тревога не связана с орлами как таковыми. Очевидно, что звук охватывает более широкую категорию "летающих вещей". 

Недавно антропологи из Германии опубликовали исследование, в котором сравнили социальное репродуктивное поведение самцов бонобо и шимпанзе. Оказалось, на успех воспроизводства потомства в стае бонобо напрямую влияют матери самцов, чего не наблюдается у шимпанзе.

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Экология, Животные, Обезьяны, Ислледования, Мартышки.
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