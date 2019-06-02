Оказывается не только яхты и машины имеют космические цены: самые дорогие животные в мире

Животные, стоимость которых исчисляется в лучшем случае десятками тысяч, а в худшем – сотнями, а то и миллионами. И пока большинство людей заботливо почесывает за ушком своих питомцев, благополучно подобранных на улице или полученных в подарок от доброй тетушки-соседки, другие выкладывают энные суммы за редкие и дорогостоящие породы зверушек, среди которых есть не только лошади, собаки и питоны, а и жуки с коровами.