Крохотный McDonald's для пчел в Швейцарии

Новости экологии: Как кукольный домик для пчел. Швейцария может похвастаться миниатюрным McDonald's.

Уменьшены в десятки раз впечатляющие копии всемирно известного ресторана фаст-фуда разместили вблизи пяти McDonald's в Швеции. И все это для братьев наших меньших - пчел. Миниатюрные ульи, которые разработал дизайнер Никлас Нильсон, теперь стоят или на крышах, или во внутренних двориках.

Эта благородная инициатива ресторана акцентирует внимание на том, что пчелы скоро могут исчезнуть, а это может повлечь экологическое бедствие. А все из-за глобального потепления и фермеров, которые используют пестициды. Ведь эти животные-работяги опыляют 80% пищевых культур продуктов. И уже из них готовится 90% продуктов, которые потребляет планета.

Создать такую инициативу с ресторанами-ульями в McDonald's решили также потому, что заведение имеет 38 тысяч "точек" в более чем 100 странах мира. И не только участвует в масштабной поставке продовольствия, но и хочет, чтобы эти насекомые беспрепятственно выполняли свою работу.

Миниатюрный ресторан назвали McHive. И там есть все условия для комфортного пребывания пчел, хотя без мак-завтраков, конечно. Позже ульи планируют продать на аукционе, а средства, которые получат, перечислят в благотворительный фонд Ronald McDonald House.

Напоминаем, что Средиземное море славится своими чистыми пляжами, блестяще прозрачной водой и живописными островами. Но нездоровая любовь человечества к пластику, похоже, разрушила эту картинку и репутацию. Как сообщает Newsweek, ученые обнаружили в море плавучий "остров" пластикового мусора, которых охватывает десятки километров между французской Корсикой и итальянским остовом Эльба, где некогда скрывался Наполеон во времена своего изгнания. Пластиковый остров сформировался в результате потоков, которые несли отходы в северном направлении, прежде чем сложить их у побережья этих островов.