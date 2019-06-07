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Пушистый доктор: какие болезни лечит четвероногий друг

Пушистый доктор: какие болезни лечит четвероногий друг
19:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости экологии: Так, обычная кошка способна предупредить инфаркт и воспаления.

Согревают в холода

Часто мучаетесь от холода? Заведите кошку породы сфинкс. Эта бесшерстная кошка согреет своего владельца в любую погоду, ведь у этой усатой грелки чрезвычайно высокая температура тела - 42 градуса.

А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.

Спасают от инфаркта

Особенно полезны коты сердечникам мужского пола. Ученые из США утверждают, что содержание дома кошки может снизить риск возникновения инсультов и инфарктов у представителей сильного пола на 20%. Исследование охватило 10 000 человек в возрасте от 40 до 80 лет. 70% мужчин, доживших до 85‑летнего возраста, держали кошек.

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По словам биологов, это обусловлено положительными эмоциями, возникающими при длительном общении с пушистым другом. А вот на женщин кошки влияют не так сильно. Специалисты полагают, что дело в том, что дамы чаще дают выход негативным эмоциям и потому меньше нуждаются в усатых терапевтах. Однако сами женщины с этим утверждением не согласны. По статистике, 53% женщин предпочитают кошек другим домашним питомцам. Среди мужчин кошатников меньше - всего лишь 40%.

Защищают от аллергии

Наличие в доме кошки защищает ребенка от аллергии в будущем.

Все дело в привычке. Когда малыш растет в тепличных условиях, он не встречается с аллергеном и его иммунитет не проходит своеобразной тренировки. Однако речь идет о тех случаях, когда домашний любимец находится в доме с первых дней жизни малыша. если зверь появится позже, аллергия может возникнуть.

Укрепляют кости

Возможно, кошачье мурлыканье способствует профилактике остеопороза. По мнению специалистов, частота и вибрация кошачьего урчания благоприятно сказывается на состоянии костей. Ученые из США провели эксперимент с цыплятами. Птиц ежедневно на 20 минут помещали на вибрирующую подставку, которая воссоздавала мурлыканье кошки. Цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей по сравнению с контрольной группой. Ученые предполагают, что аналогичным образом звук кошачьего мурлыканья может действовать и на людей.

Анималотерапия: как животные влияют на здоровье человека

Продлевают жизнь

Ученые из Германии исследовали здоровье более 3000 пожилых людей. Среди испытуемых были те, кто держал кошек, и те, кто обходился без домашних любимцев. Оказалось, что кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошек нет.

Лечат воспаления

Наверное, вам не раз доводилось видеть, что кошка садится на больное место. При этом она дейст­вует не только как живая грелка, но и как маленький электромагнитный излучатель. Все дело в кошечьей шерсти, которая несет в себе заряд тока низкой частоты. А именно такой ток используется в кабинетах физиотерапии при лечении различных воспалительных процессов.

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Лечение, Кот, Польза, Профилактика, Анималотерапия, Лечение животными.
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