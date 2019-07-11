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Окунь целиком съел акулу и попал на видео

Окунь целиком съел акулу и попал на видео
08:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии: Большая окуневидная рыба схватила одну из небольших акул и практически полностью ее заглотнула.

Окунь продемонстрировал способность крупных хищных рыб питаться мелкими акулами.

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований во время изучения океанического дна у побережья Южной Каролины сняли на видео, как окуневидная рыба проглотила акулу.

Глубоководный аппарат Deep Discoverer опустился на глубину около 450 метров, на предполагаемое место крушения корабля, передает Insider. 

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Так, на видео попала стая из 11 акул, вдруг появилась окуневидная рыба, которая полакомилась целой акулой.

Такой окунь может достигать веса до 100 килограммов и длины в 75 сантиметров.

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Все по теме:

Экология, Животные, Океан, Окунь.
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