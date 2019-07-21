Fridays for Future: в Германии впервые оштрафовали школьников, участвовавших в экопротестах

Новости экологии: Подростки участвовали в пятничных протестов против изменения климата.

Экологическое движение Fridays for Future заявляет, что в Германии оштрафовали семьи детей, которые пропустили школьные занятия через участие в пятничных протестах в защиту климата. Ведомство по правопорядку города Мангейм в немецкой земле Баден-Вюртемберг взыскало штрафы по 88,5 евро с шестерых участников акции протеста, состоявшейся в мае, за два пропущенных урока.

Как пишет DW со ссылкой на edp, в Fridays for Future осудили "этот процесс против законного протеста" и призывали других участников акции сообщать о случаях взыскания штрафов. В экологическом движении обещают правовую поддержку и уже создали благотворительный счет для правовой помощи.

Между тем в министерстве культуры федеральной земли заявили, что решение о штрафах за нарушение обязательного посещения школьных занятий должно в итоге принимать руководство школы.

Напомним, акции протеста Fridays for Future начались с единичных акций шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, которая в течение нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходила на пикеты по защите климата. К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. В Германии экологические акции проходят с весны 2019 года.