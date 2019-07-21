Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Выборы в Раду: появились первые данные о явке избирателей
Выборы в Раду: появились первые данные о явке избирателей
Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)
Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)
Скоро игры из Microsoft Store начнут поддерживать моды
Скоро игры из Microsoft Store начнут поддерживать моды

Fridays for Future: в Германии впервые оштрафовали школьников, участвовавших в экопротестах

Fridays for Future: в Германии впервые оштрафовали школьников, участвовавших в экопротестах
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости экологии: Подростки участвовали в пятничных протестов против изменения климата.

Экологическое движение Fridays for Future заявляет, что в Германии оштрафовали семьи детей, которые пропустили школьные занятия через участие в пятничных протестах в защиту климата. Ведомство по правопорядку города Мангейм в немецкой земле Баден-Вюртемберг взыскало штрафы по 88,5 евро с шестерых участников акции протеста, состоявшейся в мае, за два пропущенных урока.

Как пишет DW со ссылкой на edp, в Fridays for Future осудили "этот процесс против законного протеста" и призывали других участников акции сообщать о случаях взыскания штрафов. В экологическом движении обещают правовую поддержку и уже создали благотворительный счет для правовой помощи.

Между тем в министерстве культуры федеральной земли заявили, что решение о штрафах за нарушение обязательного посещения школьных занятий должно в итоге принимать руководство школы.

В 2019 году в Арктике произошло увеличение количества пожаров

Напомним, акции протеста Fridays for Future начались с единичных акций шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, которая в течение нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходила на пикеты по защите климата. К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. В Германии экологические акции проходят с весны 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Арест, Изменение климата, Грета Тунберг, Fridays For Future, Экопротест.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
05 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КПВВ &quot;Майорское&quot; после &quot;минирования&quot; вновь открыто
КПВВ "Майорское" после "минирования" вновь открыто
Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент
Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент
Во время &quot;хлебного перемирия&quot; около Счастья погибли двое бойцов ВСУ
Во время "хлебного перемирия" погибли двое бойцов ВСУ
&quot;Худишка Кейт&quot;: секрет осиной талии герцогини Кембриджской раскрыт
"Худишка Кейт": секрет осиной талии герцогини Кембриджской раскрыт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь