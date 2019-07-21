Fridays for Future: в Германии впервые оштрафовали школьников, участвовавших в экопротестах

Экологическое движение Fridays for Future заявляет, что в Германии оштрафовали семьи детей, которые пропустили школьные занятия через участие в пятничных протестах в защиту климата. Ведомство по правопорядку города Мангейм в немецкой земле Баден-Вюртемберг взыскало штрафы по 88,5 евро с шестерых участников акции протеста, состоявшейся в мае, за два пропущенных урока.
Как пишет DW со ссылкой на edp, в Fridays for Future осудили "этот процесс против законного протеста" и призывали других участников акции сообщать о случаях взыскания штрафов. В экологическом движении обещают правовую поддержку и уже создали благотворительный счет для правовой помощи.
Между тем в министерстве культуры федеральной земли заявили, что решение о штрафах за нарушение обязательного посещения школьных занятий должно в итоге принимать руководство школы.
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Und auch gestern wurde in zahlreichen Städten wieder für mehr Klimaschutz demonstriert! In Düsseldorf/Neuss gab es eine besonders große Demo, der sich viele Ortsgruppen angeschlossen haben. Auch in den Sommerferien demonstrieren wir weiter und werden wir weiter demonstrieren, denn die Klimakrise nimmt sich keine Ferien! Jeden Freitag werden wir die Straßen in Deutschland mit einer Welle der Klimagerechtigkeit überfluten, so lange, bis die Politik ENDLICH HANDELT! #fridaysforfuture #climatestrike #youthforclimate
Напомним, акции протеста Fridays for Future начались с единичных акций шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, которая в течение нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходила на пикеты по защите климата. К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. В Германии экологические акции проходят с весны 2019 года.