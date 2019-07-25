В Украине нашли редчайшую голубую птицу: фото

Новости экологии: В большинстве областей Украины он либо очень редкий, либо совсем исчез.

В большинстве областей Украины этот вид пернатых либо очень редкий, либо совсем исчез.

В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus).

Как сообщает "Днепровская Панорама", этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.

Сизоворонка – достаточно крупная птица с черно-сине-голубым окрасом. Питается почти всем – от крупных насекомых, ящериц, и лягушек до разнообразных ягод.

Птица перелетная, зимует в Восточной Африке