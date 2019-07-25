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В Украине нашли редчайшую голубую птицу: фото

В Украине нашли редчайшую голубую птицу: фото
13:44 Сегодня Телеграф unian.net Фото:pixabay.com

Новости экологии: В большинстве областей Украины он либо очень редкий, либо совсем исчез.

В большинстве областей Украины этот вид пернатых либо очень редкий, либо совсем исчез. 

В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus). 

Как сообщает "Днепровская Панорама", этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.

Ученые выяснили, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные

Сизоворонка – достаточно крупная птица с черно-сине-голубым окрасом. Питается почти всем – от крупных насекомых, ящериц, и лягушек до разнообразных ягод. 

Птица перелетная, зимует в Восточной Африке 

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Птица, Сизоворонка, Редкая птица, Занесена в Красную книгу.
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