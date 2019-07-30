Скачать
Вторник, 30.07.2019
Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Кто за кого голосовал: детализированные данные Национального экзит-пола
Кто за кого голосовал: данные Национального экзит-пола
Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии
Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии
Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года
Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года

Чрезвычайная жара в Арктике может спровоцировать климатическую цепную реакцию

Чрезвычайная жара в Арктике может спровоцировать климатическую цепную реакцию
17:30 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: На днях чрезвычайно большие площади в Северной Америке и Евразии охвачены пламенем.

Ученые насчитали при помощи спутниковых снимков сотни пожаров, которые бушуют в северных областях Канады, России и Соединенных Штатов Америки. Некоторые из них достигают более одной тысячи квадратных километров, пишет Deutsche Welle.

На интерактивной карте пожарной службы Аляски можно увидеть так много красных пятнышек, что некоторым из них просто не хватает места. Каждая из них означает пожар. Кликнув на многие из них, можно увидеть примечание: "Возможности для тушения являются ограниченными". Пожаров слишком много, а местности, где они горят, являются отдаленными.

Масштабы этих катастроф являются "ужасными", говорит Штефан Крузе. Исследователь Гельмгольц-центра в Потсдаме, принадлежит Институту полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, говорит на удивление спокойно и уравновешенно, хотя речь идет об опасности для климата и человечества, которую таит в себе мерзлота Арктики.

Сами по себе лесные пожары в регионах, расположенных рядом с Северным полярным кругом, не являются чем-то необычным для летних месяцев. Часто огонь воспламеняется из-за удара молнии. Но в этом году они являются беспрецедентно масштабными и продолжительными. Обычно, говорит Крузе, сезон пожаров начинается только в июле или августе, когда растительность высыхает за лето.

Глобальное потепление превышает любые аналогичные события за последние две тысячи лет
Глобальное потепление превышает любые аналогичные события за последние две тысячи летЧитать полностью

"Этот год является просто совсем другим", - говорит он. Причина - из-за вызванных людьми изменений климата изменилось высотное струйное течение, так называемый "джетстрим" - мощный поток воздуха высоко в атмосфере. Следствием этого стали погодные аномалии, которые превратились в обыденность. В начале июля на Аляске были зафиксированы температурные рекорды, которые местами достигали отметки выше 30 градусов по Цельсию.

За это, по словам эколога, обычно замерзшая в это время земля начала таять раньше, чем обычно. Растительность в этом году высохла настолько, что возникло взрывоопасное состояние: стоит ударить молнии, как это сразу приводит к пожару. Настолько экстремальной ситуации в прошлые 20 лет не было, говорит Крузе.

Последствия пожаров являются разрушительными: на Аляске, говорит Крузе, в этом году в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа (CO2). Столько же, сколько совокупно было выброшено во время всех арктических пожаров последних десяти лет.

В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле

Дым также представляет опасность. Ветер транспортирует мелкую пыль и оксид углерода на тысячи километров всего за несколько дней. Люди, проживающие в этих регионах, находятся в двойной опасности из-за огня и смога.

Арктика важна для сохранения климата еще по одной причине. Там расположена так называемая вечная мерзлота. Это земля, которая по меньшей мере два года подряд является замерзшей. Верхний слой тает только летом и замерзает зимой снова. 19 миллионов квадратных километров в Северном полушарии считаются вечной мерзлотой. Это площадь, на которой Германия могла бы уместиться 50 раз.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Арктике произошла беспрецедентное количество пожаров, а в США бьют рекорды объемы осадков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Жара, Арктика, Климат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки
02 День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе
03 Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
04 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
05 Зеленский распорядился обеспечить украинцев электронными услугами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Короля Артура
Зеленский уволил Короля Артура
Зеленский выступит в ООН
Зеленский выступит в ООН
Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе
Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе
Чрезвычайная жара в Арктике может спровоцировать климатическую цепную реакцию
Чрезвычайная жара в Арктике может спровоцировать климатическую цепную реакцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь