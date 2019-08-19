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В более сухие периоды летучие мыши летают дольше

В более сухие периоды летучие мыши летают дольше
22:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Ученые исследовали поведение летучих мышей с помощью GPS-рюкзачков.

Новое исследование ученых из Хельсинкского университета показало, что в более сухие периоды летучие мыши вынуждены летать дольше, чтобы удовлетворять свои потребности. По мнению исследователей, в будущем, из-за глобального потепления, им придется летать еще дольше и не все из них смогут приспособиться к новым условиям и потенциальной нехватке корма.

Исследователи рассказали, что один из немногих способов изучать дикую природу — наблюдать за их поведением. Однако следить за мелкими летающими животными сложнее всего. Для этого ученые использовали миниатюрные спутниковые метки, которые позволяли фиксировать их передвижение и поведение.

Исследователи использовали GPS-устройства для реконструкции перемещений желтокрылого ложного вампира — вида летучих мышей, которые проживают в пустыне. В отличие от других летучих мышей, они отправляются на поиски корма в вечерние и утренние часы, при большем количестве солнечного света.

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"Энергоэффективный полет позволяет им летать долго даже со скудными ресурсами, а ночной образ жизни защищает от солнца. Однако, согласно нашим наблюдениям, даже им становится труднее найти достаточно ресурсов для жизни в сухие периоды года", — отметил Рикардо Роча, один из соавторов статьи.

Исследователи установили GPS-регистраторы на 29 летучих мышей. Их местонахождение регистрировалось каждые 30-60 минут. Это показало, что в засушливые периоды летучие мыши летали дольше и их периоды активности были чаще — так они пытаются компенсировать нехватку продовольственных ресурсов.

Миниатюрные спутниковые метки, которые ученые называют "GPS-рюкзачками", позволяют лучше понять, как увеличение засушливости влияет на количество корма для летучих мышей.

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"Понимание того, как животные справляются с сезонными изменениями, является ключом к пониманию того, как они могут реагировать на грядущие вызовы — например, глобальное потепление. Новые технологические устройства, такие как миниатюрные спутниковые регистраторы, помогают нам в решении этой задачи", — отметили ученые.

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Исследование, Экология, Животные, Летучие мыши.
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