Ледники Гренландии тают с рекордной скоростью (Фото)

Новости экологии:По мнению ученых резкое потепление, наблюдавшееся этим летом, может вызвать быстрые экологические изменения, которые могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах.

Уровень таяния ледяного покрова Гренландии в этом году может достигнуть рекордной отметки.

Об этом сообщает ВВС.

"Таяние массивного ледяного покрова Гренландии в этом году может достигнуть рекордного уровня", - предупредили ученые.

Отмечается, что только за этот год ледяной покров острова потерял достаточно льда, чтобы поднять средний глобальный уровень моря более чем на миллиметр.

Некоторые из них вынуждены будут переселяться из-за вероятных затоплений.

Напомним, Международная группа ученых из США и Испании изучила данные о сохранившихся спелеотемах в пещерах Арта на острове Майорка.