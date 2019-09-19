Организмы практически всех детей Германии оказались "заражены" микропластиком

Новости экологии:В организмах большинства немецких детей обнаружена большая концентрация пластика.

Хотим мы этого или нет, но крохотные частички вредного для нас материала попадают в наши организмы и провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом в очередной раз напомнило исследование, проведенное учеными из Германии. Они изучили анализы крови и мочи нескольких тысяч детей и обнаружили, что в них содержится предельная концентрация микроскопических частиц пластика.

Исследование проводилось с 2014 по 2017 годы, в ходе которых ученые изучали анализы 2500 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Результаты оказались крайне пугающими — микроскопические частицы пластика были найдены в организмах 97% детей. Самое страшное в этой новости это то, что самая большая концентрация пластика наблюдалась у маленьких детей от 3 до 5 лет.

В целом, ученые проверяли анализы на наличие 15 видов пластика. На протяжении исследования им удалось обнаружить 11 из них. К большому сожалению исследователей, в крови и моче детей обнаружилась большая концентрация перфтороктановой кислоты, которая используется при создании антипригарного покрытия сковородок и одежды с водонепроницаемыми свойствами. Известно, что в большой концентрации она настолько вредит человеческому организму, что может стать причиной возникновения рака.

По словам эксперта по гигиене окружающей среды Беттины Хоффманн, на сегодняшний день немецкие дети настолько подвержены воздействию химикатов, что негативных последствий уже не избежать. Конечно, многие компании стараются производить продукцию вроде контейнеров для детского питания из относительно безвредного пластика вроде бисфенола S, но даже он может быть опасным для здоровья. Да и если они не наносили вам никакого вреда — было бы вам приятно знать, что ваш организм буквально засоряется пластиком?

Многие компании в курсе вреда, который наносит пластик человеческому организму. Производитель конструкторов LEGO, например, чтобы уменьшить воздействие вредного пластика на детей, начал изготавливать детали конструкторов из биопластика на основе сахарного тростника. В отличие от ранее использованного ABS-пластика, он менее опасен для человеческого организма и, вдобавок, может быть переработан и использован повторно. Это очень важное свойство для пластика, потому что из-за непригодности к повторному использованию он выбрасывается и оказывается на глубине океанов, буквально отравляя нашу планету.