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Пятница, 20.09.2019
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Загрязнение питьевой воды может привести к развитию рака

Загрязнение питьевой воды может привести к развитию рака
02:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды.

Питьевая вода в населенных пунктах забирается из каналов, рек и водоемов, в которые зачастую сбрасываются сточные воды. Некачественная очистка воды и злоупотребление дезинфицирующими веществами может навредить человеческому организму. Однако до сих пор не было ясно, насколько серьезна эта проблема. Ученые рабочей группы по окружающей среде впервые провели исследование и нашли статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды и появлением раковых заболеваний.

Зачастую рассматривая загрязнение водных ресурсов, ученые полагаются на измерение уровня только какого-либо одного соединения. Но на самом деле на организмы людей влияют комплексно несколько веществ. Показать их влияние и связь с ухудшением здоровья может только статистический анализ. Такой комплексный подход широко используется при оценке воздействия на здоровье человека загрязняющих воздух веществ, но никогда — к анализу питьевой воды.

Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака. Оказалось, что уровень комплексного загрязнения питьевых ресурсов коррелирует с повышенным риском развития онкологических заболеваний. Число таких случаев может быть около 100 тысяч, согласно предварительной оценке ученых.

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Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий. Системы водоснабжения с наибольшим риском, как правило, обслуживают небольшие поселения и зависят от чистоты грунтовых вод. Эти населенные пункты нуждаются в улучшении инфраструктуры и ресурсов для обеспечения своих жителей безопасной питьевой водой.

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Однако более крупные системы поверхностного водоснабжения, функционирующие в больших и средних городах, наносят гораздо больший ущерб, так как охватывают огромное число жителей. Но в таких поселениях требования к воде строже, поэтому уровень загрязняющих веществ в ней на порядок ниже, хотя все еще опасный.

Для точного выявления связи между развитием онкологии и качеством питьевой воды ученым предстоит провести еще ряд исследований. Они должны включать анализ питьевой воды в разных штатах на уровень загрязнителей, а также более глубокое изучение историй болезни пациентов для исключения случаев, не обусловленных употреблением некачественной воды.

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Вода, Рак, Окружающая среда, Загрязнение.
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