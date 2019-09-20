В Северной Америке вымерло 3 млрд птиц (Фото)

Новости экологии:Ученые подчеркивают, что многим животным грозит исчезновение из-за человеческой деятельности.

С 1970 года в Северной Америке исчезло около 3 миллиардов птиц. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science.

"Используя многочисленные и независимые сети мониторинга, мы сообщаем о потерях популяции в большей части североамериканской авифауны за 48 лет, включая некогда распространенные виды и большинство биомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценки численности по всему спектру указывает на чистые потери, приближающиеся к 3 миллиардам птиц, или 29% от численности 1970 года.

Эта потеря численности птиц свидетельствует о срочной необходимости противодействия угрозам предотвращения будущего коллапса авифауны и связанной с этим потери целостности, функций и услуг экосистемы.

Ученые считают, что резкий спад, описанный в исследовании, не только вреден для птиц. Это также предвещает болезни экосистем, в которых живут эти птицы, и указывает на необходимость действий, направленных на то, чтобы остановить и, возможно, обратить вспять процесс снижения, считают ученые.

"Три миллиарда было для нас поразительным числом", - сказал ведущий автор Кеннет Розенберг, ученый из Университета Корнелла и Американской службы охраны птиц в комментарии журналу Los Angeles Times.

Специалисты по охране природы, изучающие птиц Северной Америки, знали, что, по крайней мере, некоторые виды сокращаются, но они не знали, какой может быть чистая потеря или выгода для всех птиц.

"Раньше у нас не было хороших оценок численности населения", - сказал Розенберг. "Мы знали тенденции, но на самом деле мы не знали, сколько там птиц каждого вида".

Сообщается, что ученые проанализировали более десятка наборов данных обследования птиц, которые охватывали 529 видов птиц в целом ряде экосистем в США и Канаде. Исследователи также смогли отследить летающих пернатых с помощью сети из 143 метеорологических радиолокаторов, которые часто ловят перелетных птиц на ночных маршрутах.

Стивен Бейссингер, биолог по сохранению в Калифорнийском университете в Беркли, назвал результаты и их последствия "головокружительными".

Из этих потерянных птиц 90% происходили только из 12 семейств птиц, которые включают распространенные и широко распространенные виды, такие как воробьи, ласточки, камышевки и зяблики.

По словам ученых, сокращение численности распространенных видов может показаться не столь значительным, как угроза редких видов, но это очень серьезная форма эрозии экосистем.

Птицы играют важную роль в биомах, будь то борьба с вредителями, опыление цветов, рассеяние семян, корм для других животных и даже содействие естественной красоте района, привлекающего туристов, которые поддерживают местную экономику.

"Когда вы теряете изобилие, вы теряете структуру пищевых цепей, структуру экосистем - более вероятно, чем потерю одного редкого вида", - сказал Розенберг.

По словам Бейссингера, трудно сказать, какие экосистемные услуги были потеряны или ухудшены из-за гибели птиц за последние полвека. Например, если вокруг было больше птиц, чтобы есть клопов, фермеры могли бы использовать меньше пестицидов.