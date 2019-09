Голливудские звезды поддержали экоактивистку Грету Тунберг в своих соц.сетях (Фото, Видео)

Школьница выступила на мероприятии с эмоциональной речью, которая потрясла весь мир. Не остались равнодушными и голливудские звезды, которые публично поддержали девушку.

Как известно, экоактивистка Грета Тунберг специально приехала в Нью-Йорк, чтобы призвать мировых лидеров принять немедленные меры для спасения планеты. Подросток выбрала довольно эмоциональную форму выступления, осудив всех чиновников в измене нового поколения за недостаточную борьбу против изменения климата.

"Это все неправильно. Я не должна сейчас быть здесь. Я должна быть в школе на другой стороне океана. Но вы надеетесь на молодое поколение. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки про постоянный экономический рост. Как вы смеете?"– заявила Грета Тунберг.

Такое заявление поддержали голливудские звезды, которые опубликовали фрагменты выступления активистки на своих страницах в инстаграм. Кто стал на сторону Греты Тунберг?

Крис Хемсворт

"Здесь мы сейчас проводим линию. Мир просыпается. И наступают изменения, нравится вам это или нет", – написал голливудский "Тор" Крис Хемсворт.

Пенелопа Крус

"Браво!"– лаконично написала Пенелопа Крус.

Приянка Чопра

"Спасибо, Грета, что дала нам так нужен удар, который сблизит поколения и покажет нам, что нужно делать больше, чтобы спасти самое важное для нас – Землю. В конце концов, у нас есть только эта одна планета", – отметила Приянка Чопра.

Жизель Бюндхен

Модель приняла участие в забастовке, которая проходила в Нью-Йорке накануне саммита ООН. Выбирайте наших детей, выбирайте человечность, выбирайте наше будущее", – написала она.

Лина Хиди

"И что, это не сможет разбудить даже самые темные сердца? Так больно", – написала актриса Лина Гиде.

Мила Йовович

"Она говорит такую сырую правду, аж больно ее слушать. Если мы не изменим наши приоритеты, наши дети не будут иметь будущего. Большой бизнес должен прислушиваться к этим словам. Правительство должно слушать. Надо слушать", – подчеркнула Мила Йовович.

Дональд Трамп

А вот президент Дональд Трамп отметил, что заявление Греты несколько преувеличено, а планете не грозит уничтожение. В сети он опубликовал сообщение, которое сторонники активистки восприняли как насмешку.

"Она похожа на очень счастливую девочку, которая ждет светлое и прекрасное будущее. Как приятно это видеть!"– заявил Трамп.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.