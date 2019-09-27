Коварный микропластик: почему "щадящий" режим стирки беспощаден к окружающей среде

Новости экологии:"Щадящий" режим работы стиральной машины может не щадить ни одежду, ни окружающую среду.

Ученые из Университета Ньюкасла выяснили, что чем больше воды используется при стирке, тем больше частиц пластиковых волокон высвобождается из тканей и попадает в окружающую среду. Работа опубликована в журнале Environmental Science and Technology.

Предыдущие исследования показали, что при стирке определяющими факторами попадания в воду большого количества микропластика служат скорость вращения барабана стиральной машины, частота смены направления его вращения и длина пауз. Во время нового исследования выяснилось, что даже при снижении влияния всех этих факторов больше всего пластика попадает из ткани вовне, если количество воды по отношению к весу вещей велико — то есть при режимах типа "деликатная стирка".

"Это из-за того, что большой объем воды, используемой в деликатном цикле, который должен защищать чувствительную одежду от повреждений, на самом деле, вынимает больше волокон из материала", — говорит ведущий автор работы Макс Келли.

Чтобы определить, как именно пластик отделяется от ткани, авторы воспользовались терготометром — небольшим устройством, состоящим из восьми небольших моечных сосудов. Терготометр, как правило, используется при тестировании моющих средств. С помощью него команда проверила разницу при использовании различного количества воды, температуры, скорости отжима и времени стирки. При изменении каждого параметра число попавших в воду частиц пластика подсчитывалось с помощью автоматизированной системы.

Параметры, дававшие наибольшее количество отделившихся микроволокон, наиболее близки к тем, что наши обычные стиральные машины выдают при деликатной стирке. Авторы проверили это на стандартных стиральных машинах, используя оборудование испытательного центра компании Procter and Gamble. В сотрудничестве с Эдинбургским университетом, авторы даже засняли процесс отделения микропластиковых волокон на видео. Один деликатный цикл стирки увеличивает количество попавших в воду микроволокон на 800 тысяч частиц по сравнению со стандартным режимом.

Ученые отмечают, что ответ на вопрос о том, как избегать дополнительного уровня загрязнения, не один и проблемы кроются в нескольких областях сразу. Во-первых, количество отделяющегося микропластика зависит от производителя одежды. Это и состав ткани, и то, как изготовлены нити. Они отмечают, что важнее всего будет прочность и долговечность нитей готового изделия.

Во-вторых, важно использовать правильное количество моющего средства. Если стирать почти совсем без него, отделение микропластика увеличивается из-за большего трения ткани. При этом более ранние исследования показали, что использование избыточного количества порошка не помогает уменьшить отделение микроволокон по сравнению с нормальным, а избыток моющих средств, попадающих в воду, негативно отражается на общем состоянии окружающей среды.

В-третьих, избыточное использование режимов стирки типа деликатной приводят к тому, что в воду попадает больше пластиковых микроволокон, а также больше стирального порошка в расчете на килограмм выстиранных вещей.

Ученые надеются, что их работа укажет производителям на недостатки их техники, и в будущем она станет лучше. Они отмечают, что некоторые производители стиральных машин объявили о внедрении фильтров, которые помогут улавливать эти волокна.

"Однако прежде чем это даст эффект, может пройти какое-то время, а мы все можем вносить небольшие ежедневные изменения прямо сейчас, чтобы помочь уменьшить наше влияние", — говорит Келли. Самое простое — не стирать маленькие объемы одежды часто, а подождать, пока наберется достаточно вещей на полноценную стирку. Кроме того, лучше сушить вещи естественным путем, а не пользоваться каждый раз функцией автоматической сушки. Согласно недавнему исследованию, сушка в машине извлекает из вещей в 3,5 раза больше микропластика, чем стирка, причем эти волокна попадают в воздух.