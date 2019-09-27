Коварный микропластик: почему "щадящий" режим стирки беспощаден к окружающей среде

Ученые из Университета Ньюкасла выяснили, что чем больше воды используется при стирке, тем больше частиц пластиковых волокон высвобождается из тканей и попадает в окружающую среду. Работа опубликована в журнале Environmental Science and Technology.
Предыдущие исследования показали, что при стирке определяющими факторами попадания в воду большого количества микропластика служат скорость вращения барабана стиральной машины, частота смены направления его вращения и длина пауз. Во время нового исследования выяснилось, что даже при снижении влияния всех этих факторов больше всего пластика попадает из ткани вовне, если количество воды по отношению к весу вещей велико — то есть при режимах типа "деликатная стирка".
"Это из-за того, что большой объем воды, используемой в деликатном цикле, который должен защищать чувствительную одежду от повреждений, на самом деле, вынимает больше волокон из материала", — говорит ведущий автор работы Макс Келли.
Чтобы определить, как именно пластик отделяется от ткани, авторы воспользовались терготометром — небольшим устройством, состоящим из восьми небольших моечных сосудов. Терготометр, как правило, используется при тестировании моющих средств. С помощью него команда проверила разницу при использовании различного количества воды, температуры, скорости отжима и времени стирки. При изменении каждого параметра число попавших в воду частиц пластика подсчитывалось с помощью автоматизированной системы.
Параметры, дававшие наибольшее количество отделившихся микроволокон, наиболее близки к тем, что наши обычные стиральные машины выдают при деликатной стирке. Авторы проверили это на стандартных стиральных машинах, используя оборудование испытательного центра компании Procter and Gamble. В сотрудничестве с Эдинбургским университетом, авторы даже засняли процесс отделения микропластиковых волокон на видео. Один деликатный цикл стирки увеличивает количество попавших в воду микроволокон на 800 тысяч частиц по сравнению со стандартным режимом.
Ученые отмечают, что ответ на вопрос о том, как избегать дополнительного уровня загрязнения, не один и проблемы кроются в нескольких областях сразу. Во-первых, количество отделяющегося микропластика зависит от производителя одежды. Это и состав ткани, и то, как изготовлены нити. Они отмечают, что важнее всего будет прочность и долговечность нитей готового изделия.
Во-вторых, важно использовать правильное количество моющего средства. Если стирать почти совсем без него, отделение микропластика увеличивается из-за большего трения ткани. При этом более ранние исследования показали, что использование избыточного количества порошка не помогает уменьшить отделение микроволокон по сравнению с нормальным, а избыток моющих средств, попадающих в воду, негативно отражается на общем состоянии окружающей среды.
В-третьих, избыточное использование режимов стирки типа деликатной приводят к тому, что в воду попадает больше пластиковых микроволокон, а также больше стирального порошка в расчете на килограмм выстиранных вещей.
Ученые надеются, что их работа укажет производителям на недостатки их техники, и в будущем она станет лучше. Они отмечают, что некоторые производители стиральных машин объявили о внедрении фильтров, которые помогут улавливать эти волокна.
"Однако прежде чем это даст эффект, может пройти какое-то время, а мы все можем вносить небольшие ежедневные изменения прямо сейчас, чтобы помочь уменьшить наше влияние", — говорит Келли. Самое простое — не стирать маленькие объемы одежды часто, а подождать, пока наберется достаточно вещей на полноценную стирку. Кроме того, лучше сушить вещи естественным путем, а не пользоваться каждый раз функцией автоматической сушки. Согласно недавнему исследованию, сушка в машине извлекает из вещей в 3,5 раза больше микропластика, чем стирка, причем эти волокна попадают в воздух.