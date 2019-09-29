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Все больше стран сооружают пешеходные мосты для животных (Фото)

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Все больше стран сооружают пешеходные мосты для животных (Фото)
11:04 Сегодня Телеграф pitomci.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Забота о природе для некоторых стран не ограничивается лишь сортировкой мусора и выпуском вещей из переработанных материалов.

  • 1

    Помимо сохранения окружающей среды и природных ресурсов, важное государственное значение придается защите диких животных. На участках дорог в этих странах можно встретить не только предупреждающие знаки "Дикие животные", но и инфракрасные датчики, информирующие водителей о приближении животного, а также специальные пешеходные мосты экодуки, предназначенные для переправы животных через дорогу.

    Подобные конструкции возводятся над оживленными трассами. При этом сооружение тщательно маскируется под ландшафт местности так, чтобы оно напоминало фрагмент естественной среды. Мы нашли 12 показательных примеров, как в Европе, США и Канаде решается проблема гибели диких животных под колесами автомобилей.

  • 2

    Национальный парк Банф, Альберта, Канада

  • 3

    Нидерланды

  • 4

    Автострада B38, Биркенау, Германия

  • 5

    Шотландские равнины, Нью-Джерси, США

  • 6

    Автострада E314, Бельгия

  • 7

    Автострада А50, Нидерланды

  • 8

    Индейская резервация, Монтана, США

  • 9

    Боркельд, Нидерланды

  • 10

    Автомагистраль 78, Нью-Джерси, США

  • 11

    Окрестности озера Кичелус, Вашингтон, США

  • 12

    Национальный парк Банф, Альберта, Канада

  • 13

    Автострада A20, Германия

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Экология, Лес, Магистраль, Животные, Климат, Автобан, Изменение климата, Пешеходные мосты, Пешеходные мосты для животных.
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