Все больше стран сооружают пешеходные мосты для животных (Фото)

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Помимо сохранения окружающей среды и природных ресурсов, важное государственное значение придается защите диких животных. На участках дорог в этих странах можно встретить не только предупреждающие знаки "Дикие животные", но и инфракрасные датчики, информирующие водителей о приближении животного, а также специальные пешеходные мосты экодуки, предназначенные для переправы животных через дорогу.

Подобные конструкции возводятся над оживленными трассами. При этом сооружение тщательно маскируется под ландшафт местности так, чтобы оно напоминало фрагмент естественной среды. Мы нашли 12 показательных примеров, как в Европе, США и Канаде решается проблема гибели диких животных под колесами автомобилей.