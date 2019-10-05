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Распространенное в производстве промтоваров вещество может быть запрещено в ООН

Распространенное в производстве промтоваров вещество может быть запрещено в ООН
17:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии:Эксперты ООН призвали запретить опасные вещества, содержащиеся в изделиях из кожи, тканях, посуде с антипригарным покрытием и бумаге.

Эксперты ООН призвали запретить группу опасных химических веществ, которые содержатся в изделиях из кожи, тканях, посуде с антипригарным покрытием, бумаге и чернилах для принтера.

Как сообщает Центр новостей ООН, перфторгексановая сульфоновая кислота (ПФГСК), ее соли и родственные соединения представляют серьезную угрозу здоровью человека, а также окружающей среде, но активно используются в производстве многих потребительских товаров.

Как подчеркивают эксперты, ПФГСК и ее родственные соединения могут оказывать негативное воздействие на деятельность нервной системы человека, мозга, эндокринной системы и щитовидной железы.

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Решение о необходимости ликвидации этих веществ было принято по итогам прошедшей в Риме 15-й встречи Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей. В состав комитета входят представители государств-участников Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Во встрече приняли участие более 100 ученых.

"Данное решение было принято на основе научного исследования, проведенного экспертами с всего мира. Они пришли к выводу, что внесение ПФГСК в список Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях позволит защитить окружающую среду и здоровье людей", – сказал исполнительный секретарь Секретариата Конвенции Рольф Пайе.

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Стокгольмская конвенция была принята в 2001 году, она вступила в силу в мае 2004 года. Конвенция направлена на предотвращение использования в производстве токсичных химикатов.

Украина является членом конвенции с 2007 года.

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ООН, Химия, ПФГСК, Стокгольмская конвенция.
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