Важный шаг для экологии: студент создал жидкость для очистки воды от пластика

Новости экологии:Ирландский студент создал средство для очистки воды от пластика.

Молодые гении есть и в Ирландии — одним из них является 18-летний Фионн Феррейра, который недавно получил от Google вознаграждение в размере 50 000 долларов. Он изобрел крайне необходимую для человечества жидкость которая способна очистить океаны нашей планеты от крошечных частиц пластика. Возможно, открытие этого парня спасет нас от одной из возможных вариаций концов света.

В мировом океане действительно очень много микроскопических частиц пластика. Они попадают в воду по нашей вине, потому что человечество до сих пор не отказалось от целлофановых пакетов и пластиковых бутылок. Мало того, что мы не начали использовать более безопасные материалы, так еще и безответственно оставляем пластиковый мусор в лесах, где они могут лежать сотни лет и буквально отравлять нашу планету. Пластик содержится даже в нашей одежде — когда стиральные машины заканчивают работу, они смывают крошечные частицы полиэстера и других компонентов искусственных тканей в водосток, откуда микропластик попадает в океаны и загрязняют их.

Загрязненная вода, в свою очередь, наносит непоправимый вред рыбам и другим водным обитателям. Например, в статье про случай выпадения снега с частичками пластика в Арктике мы упоминали, что в желудках некоторых животных экологи обнаруживают килограммы пластика. Микропластик содержится даже в нашей крови, потому что крошечный размер пластиковых частиц позволяет им проникать глубоко в наш организм. Если организм человека слишком сильно засорится пластиком, у него могут возникнуть проблемы с сердцем или даже деформироваться легкие.

Возможно от глобального загрязнения планеты пластиковым мусором нас спасет жидкость, создателем которой является ирландский парень по имени Фионн Феррейра. Этот юный ученый активно участвует в научном конкурсе Google Science Award среди исследователей в возрасте от 13 до 18 лет. За свои работы он уже получил 12 наград и продолжает удивлять научное сообщество. Идея создания очищающей воду от микропластика жидкости к нему пришла во время плавания на байдарке.

Во время одного из заплывов Фионн нашел в воде покрытый слоем нефти камень, к которому прилипла куча мелкого пластикового мусора. Парень быстро смекнул, что пластик и маслянистые вещества вроде нефти способны липнуть друг к другу. Осознав это, молодой ученый создал маслянистую жидкость из растительного масла и смешал ее с феррофлюидом — жидким веществом, которое притягивается к магниту.

Осуществив свою задумку, парень начал ее тестировать. Добавив смесь в загрязненную микроскопическими частицами пластика воду он опустил в емкость магнит и вытащил его. Как и ожидалось, микропластик прилип к маслянистой жидкости, а магнитное свойство феррофлюида позволило извлечь всю грязь. В итоге вода оказалась чистой.

Проведя эксперимент несколько раз, парень рассчитал, что созданная им жидкость удаляет 88% содержащейся в воде пластикового мусора. Содержащиеся в синтетической одежде полиэстер, спандекс и лайкра вычищаются легко. А вот содержащийся в пластиковых бутылках полипропилен иногда к маслянистой жидкости не липнет. Но факт остается фактом — созданная студентом жидкость действительно эффективна в очистке загрязненной пластиком воды.