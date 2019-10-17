Скачать
Четверг, 17.10.2019
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Думает без мозга и ест без рта: в парижском зоопарке появился новый "питомец"

Думает без мозга и ест без рта: в парижском зоопарке появился новый "питомец"
17:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Зоопарк Парижа представил нового питомца - одноклеточное существо группы слизевиков — Blob.

Организм выглядит как гриб, однако ведет себя как животное. 

Blob имеет 720 полов, возможность к самоисцелению, может найти и переварить пищу без глаз, желудка и рта. При этом у слизевика нет мозга, но он способен к обучению. Blob может самостоятельно найти дорогу из лабиринта, а если слить два таких организма, один из них передаст свои знания другому.

Слизевик является одноклеточным существом, выглядит как гриб, но ведет себя как животное, отмечают в зоопарке. Кроме того, если Blob разрезать пополам, он восстановится всего за две минуты. Скорость перемещения Blob составляет 4 см в час.

Группа слизевиков пока до конца не изучена. Ученые не понимают, к какому царству их относить — грибов, растений или животных, а также — каким образом эти организмы изучать.

Дольше и больше: из-за повышения температуры токсичные водоросли цветут интенсивней

Blob был назван в честь научно-фантастического фильма ужасов 1958 года, в котором снялся молодой Стив МакКуин. В нем инопланетная форма жизни Blob поглощает все на своем пути в небольшом городке в Пенсильвании. Несмотря на название, ученые отмечают, что питомец из Парижского зоопарка абсолютно безопасен для человечества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животное, Гриб, блоб, Слизевик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь