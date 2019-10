Думает без мозга и ест без рта: в парижском зоопарке появился новый "питомец"

Организм выглядит как гриб, однако ведет себя как животное.

Blob имеет 720 полов, возможность к самоисцелению, может найти и переварить пищу без глаз, желудка и рта. При этом у слизевика нет мозга, но он способен к обучению. Blob может самостоятельно найти дорогу из лабиринта, а если слить два таких организма, один из них передаст свои знания другому.

Слизевик является одноклеточным существом, выглядит как гриб, но ведет себя как животное, отмечают в зоопарке. Кроме того, если Blob разрезать пополам, он восстановится всего за две минуты. Скорость перемещения Blob составляет 4 см в час.

Группа слизевиков пока до конца не изучена. Ученые не понимают, к какому царству их относить — грибов, растений или животных, а также — каким образом эти организмы изучать.

Meet the real-life "blob" – Paris zoo unveils unusual organism that can heal itself and has 720 sexes: https://t.co/RVR5b4SMc9 pic.twitter.com/wi3MMBTIWk

— PIX11 News (@PIX11News) October 17, 2019