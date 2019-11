Редкая и впечатляющая находка: в Шотландии обнаружена белка-альбинос

По заключению экспертов, это скорее красная, чем серая белка. Ведь на косточках ушей отсутствует серый пигмент.

Белку нашли экоактивисты, занимающиеся защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии. Теперь им остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами.

"Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и удивительная находка", – сказал зоозащитник Гвен Маггс.

A rare white squirrel has been photographed in Royal Deeside.

The squirrel was snapped by conservationists working to protect red squirrel populations in the north east of Scotland. pic.twitter.com/WmuEvZ9hKT

— Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) November 1, 2019