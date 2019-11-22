Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед

Новости экологии:Эта находка поможет ученым узнать о климате Земли в то время, когда не было даже ранних предков современных людей.

Ученые Принстонского университета извлекли ледяные керны возрастом около 2 млн лет в Антарктиде.

Исследователи сообщили, что пузырьки углекислого газа, находящиеся в керне, являются самыми старыми. Также, эти образцы углекислого газа, метана и других газов оставались нетронутыми в течении около двух миллионов лет, что является некими "снимками" доисторических климатических условий и температур. Ценная находка "пряталась" в отдаленных Алланских холмах Антарктиды.

Один из авторов исследования говорит, что ядра, которые они нашли, подобны сценам собранным из очень длинного фильма, которые не показывают всю картину, но передают общий сюжет. "Вы не понимаете, как все непрерывно меняется, но вы получаете представление о больших изменениях с течением времени", - сказал ученый.

Ранее, самым старым ледяным ядром, когда-либо зарегистрированным учеными, было ледяное ядро возрастом 1 миллион лет, которое обнаружили 4 года назад. "Возможность непосредственного измерения состава атмосферы является одним из самых больших преимуществ ледяных кернов", - говорит один из авторов исследования. "Вот почему люди проводят годы в самых изолированных местах, чтобы получить их".

Ученые хотят найти ответы на вопросы о том, как возник наш текущий ледниковый цикл. Примерно 1,2 млн лет назад ледниковые периоды Земли состояли из более тонких, меньших ледников, которые "менялись" каждые 40 тыс. лет. После, как появился наш нынешний мир, эти циклы стали продолжительней - около 100 тыс. лет.

"Вполне возможно, что после переходного периода среднего плейстоцена произошло что-то, что снизило глобальные ледниковые температуры и атмосферные значения углекислого газа", - говорят ученые. "Мы впервые имеем прямой доступ к этим измерениям парниковых газов. Ледяное ядро также открывает множество новых измерительных возможностей, которые могут дать нам представление о мире, когда ледниковые циклы сильно отличались от того, что мы имеем сегодня".

Исследователи продолжают изучать керн, для того, что бы доказать или опровергнуть прямое влияние концентрации углекислого газа на климатические циклы.