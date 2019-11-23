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Видеотрансляцию северного сияния запустили в Лапландии

Видеотрансляцию северного сияния запустили в Лапландии
08:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:За тем, как солнце перестанет подниматься над Лапландией, можно будет наблюдать с 6 декабря по 6 января.

В деревне Хетта (север Финляндии) установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь в режиме онлайн. 

Камера уже ведет трансляцию, на которой пока можно увидеть пейзажи тундры на севере Финляндии. Онлайн-трансляцию можно увидеть по ссылке.

Посетители сайта смогут наблюдать за тем, что происходит на главной улице села во время отсутствия солнечного света, а также как меняются краски на небе во время северного сияния. 

Меньше, чем когда либо: озоновая дыра уменьшилась до рекордных размеров

Трансляция полярной ночи в деревне Хетта уже стала традиционной, а в прошлом году ее просмотрели 73 тысячи человек.

Как сообщалось ранее, ученые из Университета Британской Колумбии взяли пробы воды в Гренландии и канадских Элсмире и Нунавуте. После серии исследований они выяснили, что эти северные реки активно поглощают углекислый газ из атмосферы и делают это гораздо быстрее, чем тропические леса Амазонки.

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Все по теме:

Экология, Северное сияние, Лапландия, Сияние, Полярная ночь.
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