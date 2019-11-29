Грипп 365 дней в году: глобальное потепление грозит принести человечеству еще один "подарок"

Новости экологии:Глобальное потепление приведет к круглогодичной эпидемии гриппа.

Ученые из Университета Вандербильта считают: глобальное потепление может привести к тому, что вирус гриппа будет распространяться не только в холодное время года, как это происходит сейчас в Европе и США, но и в другие сезоны, — как в тропиках. Об этом пишет Popular Science.

Уже сейчас в тропических странах грипп поражает людей в течение всего года. При этом пока медицина не знает, почему вирус в жарком и влажном климате ведет себя совсем иначе, чем в умеренном.

В случае, если сезонные вспышки эпидемии сменятся постоянным присутствием вируса в человеческом организме, ученым придется разрабатывать новые подходы для лечения гриппа. При этом вирус начнет быстрее меняться под действием антибиотиков, что сделает его еще опаснее.

Ученые из Токийского и Висконсинского университетов выяснили, что новый противовирусный препарат балоксавир, который часто применяется для лечения гриппа, кроме борьбы с вирусом, ускоряет его эволюцию. Это делает вирусы устойчивыми к этому виду препарата.

При этом грипп уже сейчас достаточно быстро меняется под действием лекарств, а круглогодичная эпидемия увеличит количество времени, которое вирус может тратить на борьбу с лекарствами.