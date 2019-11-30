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Спасенные коалы от лесных пожаров в Австралии: опубликованы редкие фото

Спасенные коалы от лесных пожаров в Австралии: опубликованы редкие фото
15:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии:Getty Images 29 ноября опубликовало редкие снимки коал, которые пострадали из-за лесных пожаров в Австралии и сейчас находятся в реабилитационном центре.

На восточном побережье Австралии более месяца бушуют сокрушительные лесные пожары, из-за которых погибли сотни коал. Местный госпиталь для коал собрал достаточно денег и средств для спасения пострадавших от стихии животных.Поэтому ветеринары и зоозащитники смогли спасти десятки пострадавших коал.

По информации главы Австралийского фонда, в пожарах погибли более тысячи коал. Также, как утверждают ученые, вырубка лесов и пожары уничтожают основной источник питательных веществ для коал – эвкалиптовое дерево, без которого животные голодают.

Посмотрите на снимки коал в реабилитационном центре, которые разместило агентство Getty Images.

 
 
 
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Публикация от Getty Images (@gettyimages)

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Напомним, что международная группа ученых проанализировала данные о пожарах в лесах Амазонки. Так они смогли прийти к выводу, что количество активных пожаров в августе было в три раза больше, чем в 2018 году. Этот уровень — самый высокий с 2010 года. Правительство Бразилии ранее заявило, что пожарная ситуация в стране была "нормальной" и "ниже среднего исторического уровня". Однако международная группа ученых проанализировала данные для издания Global Change Biology. Она утверждает, что количество активных пожаров в августе было в три раза больше, чем в 2018 году. Этот уровень — самый высокий с 2010 года.

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Пожар, Австралия, Экология, Фото, Пожар в Австралии, Коалы, Getty Images, Спасение коал.
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