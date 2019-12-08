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Глобальное потепление можно замедлить с помощью сохранения озонового шара

Глобальное потепление можно замедлить с помощью сохранения озонового шара
21:19 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Монреальский протокол является первым международным договором, который успешно замедляет темпы глобального потепления.

Новое исследование показало, что благодаря протоколу сегодняшние глобальные температуры значительно ниже. И к середине столетия Земля будет в среднем на 1 °C холоднее, чем было бы без соглашения. Еще большая разница в таких регионах как Арктика, где предотвращаемое потепление будет достигать 3–4 °C.

Монреальский протокол не только спас озоновый слой, но и значительно смягчил темпы глобального потепления.

Примечательно, что протокол оказал гораздо большее влияние на глобальное потепление, чем Киотское соглашение, которое было специально разработано для сокращения выбросов парниковых газов. Действия, предпринятые в рамках Киотского соглашения, только к середине столетия приведут к снижению температуры на 0,12°C.

Успех Монреальского протокола в смягчении последствий изменения климата еще в большей степени отражается на региональных областях. Например, в Северной Америке, Африке и Евразии уже удалось избежать потепления на уровне от 0,5 до 1 ° C. К середине столетия предотвращенное потепление в некоторых из этих областей будет составлять 1,5–2 ° C, а в Арктике предотвращенное потепление составит 3–4 ° C.

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"Монреальский протокол смягчает последствия глобального потепления на протяжении более трех десятилетий, превосходя некоторые договоры, которые были специально направлены на смягчение последствий изменения климата", - сказал соавтор исследования доктор Мартин Джакер.

"Монреаль разобрался с ХФУ, следующая большая цель - свести к минимуму выбросы углекислого газа".

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Экология, Глобальное потепление, Потепление, Монреальский протокол.
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