В Мадриде на климатической конференции ООН представили "Капсулы загрязнения"

Новости экологии:В Мадриде во время Конференции ООН активисты установили "Капсулы загрязнения".

На Конференции ООН по изменениям климата, проходящей в Мадриде, представили инсталляцию, призванную наглядно показать проблемы экологии.

Об этом сообщает NHK.

"На Конференции ООН по изменениям климата (СОР 25) в Мадриде была установлена инсталляция гигантских размеров, которая ставит своей целью повысить понимание масштабной проблемы глобального потепления и вреда для здоровья от сжигания углеводородного сырья", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инсталляция под названием "Капсулы загрязнения" была создана британскими экологическими активистами, чтобы непосредственно познакомить посетителей конференции с качеством воздуха в таких городах, как Пекин, Дели и Лондон.

Инсталляция представляет собой разделенный на секции тент, где воспроизведены образцы воздуха в каждом городе. За основу взяты среднегодовые показатели загрязнения с учетом мелкодисперсных частиц и двуокиси азота от выхлопных газов, а также выбросов от теплоэлектростанций, работающих на угле.