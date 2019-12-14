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Пожары в Австралии: ученые сомневаются в том, что естественные "поглотители" углерода справятся с последствиями

Пожары в Австралии: ученые сомневаются в том, что естественные "поглотители" углерода справятся с последствиями
02:29 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости экологии:Пожары в Австралии выбросили в атмосферу почти 50% годового количества углерода.

По данным Guardian Australia, пожары в Австралии в 2019 году привели к выбросу в атмосферу почти годовой нормы углерода. Исследователи подчеркивают, что из-за жаркой погоды эта цифра до конца года может только вырасти.

В 2019 году общий объем выбросов парниковых газов в Австралии составил 532 млн. тонн, причем примерно 250 млн. из них пришлись на возгорания лесов и кустарников. По мнению климатологов, к которым обратилось издание The Guardian, "след" от этих выбросов может растянуться на несколько лет, так как даже при нормальных условиях восстановления процесс поглощения может занять десятилетия.

Однако ученые выразили сомнение в том, что леса, уже находящиеся под воздействием засухи в стране, смогут поглотить все выбросы, и заявили, что естественные "поглотители" углерода могут с этим не справиться.

Вся надежда на леса и поля: ученые пытаются усилить поглощение парниковых газов

В 2019 году пожары в Австралии сожгли более 2,7 млн. га земли, и власти предупреждают, что в ближайшие месяцы количество пожаров, из-за маловероятных осадков, может только увеличиться.

Группа по "активному обнаружению пожаров" со спутников НАСА отметила, что в этом сезоне пожары разгораются быстрее и распространяются шире, чем за последние 15 лет. Они отметили, что выбросы углерода от пожаров на пастбищах и саваннах поглощаются всего за несколько лет, но для восстановления растительности, которая поглощает углерод, может потребоваться несколько десятилетий.

Многообещающая перспектива: создан материал, который может поглощать углекислый газ

Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев. За это время огнем уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал, а также 700 жилых домов и около полутора тысяч административных построек. Сообщается о 4 погибших.

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Пожары, Австралия, Загрязнение, Глобальное потепление, Углекислый газ, Стихийное бедствие.
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