Пожары в Австралии: ученые сомневаются в том, что естественные "поглотители" углерода справятся с последствиями

Новости экологии:Пожары в Австралии выбросили в атмосферу почти 50% годового количества углерода.

По данным Guardian Australia, пожары в Австралии в 2019 году привели к выбросу в атмосферу почти годовой нормы углерода. Исследователи подчеркивают, что из-за жаркой погоды эта цифра до конца года может только вырасти.

В 2019 году общий объем выбросов парниковых газов в Австралии составил 532 млн. тонн, причем примерно 250 млн. из них пришлись на возгорания лесов и кустарников. По мнению климатологов, к которым обратилось издание The Guardian, "след" от этих выбросов может растянуться на несколько лет, так как даже при нормальных условиях восстановления процесс поглощения может занять десятилетия.

Однако ученые выразили сомнение в том, что леса, уже находящиеся под воздействием засухи в стране, смогут поглотить все выбросы, и заявили, что естественные "поглотители" углерода могут с этим не справиться.

В 2019 году пожары в Австралии сожгли более 2,7 млн. га земли, и власти предупреждают, что в ближайшие месяцы количество пожаров, из-за маловероятных осадков, может только увеличиться.

Группа по "активному обнаружению пожаров" со спутников НАСА отметила, что в этом сезоне пожары разгораются быстрее и распространяются шире, чем за последние 15 лет. Они отметили, что выбросы углерода от пожаров на пастбищах и саваннах поглощаются всего за несколько лет, но для восстановления растительности, которая поглощает углерод, может потребоваться несколько десятилетий.

Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев. За это время огнем уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал, а также 700 жилых домов и около полутора тысяч административных построек. Сообщается о 4 погибших.