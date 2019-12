В Канаде орлан чуть не стал жертвой крупного осьминога (Видео)

В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан попытался напасть на осьминога, но сам чуть не оказался его жертвой.

Темно-красный моллюск плотно прижал птицу своими щупальцами и не давал ей выбраться. Об этом пишет The Guardian.

На крик птицы сбежались люди — сотрудники хозяйства.

"Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа", — рассказал один из очевидцев Джон Илетт.

Но, испугавшись, что орлан может утонуть, мужчины все-таки решили ему помочь. Им пришлось вытащить на борт лодки сцепившихся птицу и осьминога и вручную их разнять.

A fishing crew shot this video of a knock-down, drag-out fight between an octopus and bald eagle off the coast of northern Vancouver Island.

Read more about how they rescued the raptor: https://t.co/NW7hCPebDH pic.twitter.com/eNhskH86rA

— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 11, 2019