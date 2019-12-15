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В Канаде орлан чуть не стал жертвой крупного осьминога (Видео)

В Канаде орлан чуть не стал жертвой крупного осьминога (Видео)
16:14 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Орлан решил полакомится осьминогом, но что то пошло не так.

В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан попытался напасть на осьминога, но сам чуть не оказался его жертвой.

Темно-красный моллюск плотно прижал птицу своими щупальцами и не давал ей выбраться. Об этом пишет The Guardian.

На крик птицы сбежались люди — сотрудники хозяйства.

"Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа", — рассказал один из очевидцев Джон Илетт.

Но, испугавшись, что орлан может утонуть, мужчины все-таки решили ему помочь. Им пришлось вытащить на борт лодки сцепившихся птицу и осьминога и вручную их разнять.

По словам мужчин, они раньше никогда не видели такого крупного осьминога.

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"Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел", — отметил Джон Илетт.

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Канада, Видео, Осьминог, Орлан.
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