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Тревожный сигнал: воды у побережья Калифорнии окисляются с угрожающей скоростью

Тревожный сигнал: воды у побережья Калифорнии окисляются с угрожающей скоростью
21:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследование показало, что воды у побережья Калифорнии окисляются быстрее, чем в остальной части океана.

Ученые обнаружили, что воды у побережья Калифорнии окисляются в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Это угрожает крупным рыбным промыслам и многим морским обитателям.

Результаты нового исследования показали, что данные объемы выбросов очень усугубили нагрузку на морскую среду. Когда углекислый газ смешивается с морской водой, он подвергается химическим реакциям, которые увеличивают кислотность воды. Это в свою очередь пагубно отражается на морских животных и экосистеме в целом.

Быстрое окисление океана подавляет способности подводных жителей: умирают коралловые рифы, и рыба, кажется, теряет свое обоняние и направление. Чем кислотнее океан, тем сложнее моллюскам строить свои раковины.

Ученый из Национального управления океанических и атмосферных исследований Эмили Осборн отметила, что система всегда подстраивается, но дополнительный стресс делает эти изменения экстремальнее.

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Восстановление морских водорослей и другой морской растительности поможет изолировать часть этого углерода, но, в конечном счете, насколько хуже все это будет зависеть от выбора, который люди сделают в следующем десятилетии. Усилия по сдерживанию антропогенных парниковых газов играют значительную роль в изменении температуры, ветров, подкисления и скорости подъема моря.

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"Хотя океан играл очень важную роль в смягчении последствий изменения климата, поглощая CO2 из атмосферы, существует потенциал, при котором океан больше не может поглощать", - сказала Осборн.

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Все по теме:

Экология, Климат, Океан, Углекислый газ, Изменение климата, Кислотность.
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