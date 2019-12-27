Более миллиарда человек под угрозой: глобальное потепление приведет к распространению вирусных заболеваний

Новости экологии:Глобальное потепление приведет к распространению вирусных инфекций, переносимых комарами.

В глобальном масштабе более миллиарда человек находятся под угрозой заражения комариными вирусами, такими как денге , чикунгунья и зика.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, предупреждает о том, что сочетание изменения климата и повышения температуры подвергнет больше людей болезням, переносимым комарами.

По прогнозам, наиболее резкий рост передачи болезней произойдет в условиях промежуточного изменения климата. В частности, исследование было сосредоточено на Aedes aegypti и Aedes albopictus, комарах, которые когда-то были найдены в основном в Африке и тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии.

Команда, возглавляемая Сэди Райан из Университета Флориды, модифицировала ранее разработанную байесовскую модель передачи инфекции, чтобы проанализировать, как изменение климата повлияет на переносчиков вируса комаров. Адаптированная модель позволила исследователям отслеживать меняющиеся сценарии глобального потепления, чтобы определить, куда будут мигрировать комары и как изменится число передач болезней в течение следующего столетия.

Прогнозируется, что воздействие на человека вирусов, переносимых комарами, будет возрастать в Европе и уменьшиться в Юго-Восточной Азии и Западной Африке.

Удивительно, но повышение температуры может привести к наибольшему расширению передачи вируса АЭ. альбопиктус. Это противоречит теориям, которые предсказывают, что повышение температуры будет идти параллельно с ростом заболеваемости

"Динамика передаваемых комарами болезней обусловлена климатом, и текущая работа предполагает, что изменение климата резко увеличит потенциал для расширения и интенсификации передачи вируса Aedes, передающегося в течение следующего столетия”,-написали исследователи.