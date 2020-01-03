Жители предгорья в опасности: ледники Гималаев тают из-за потепления

Новости экологии:Тысячи озер в Гималаях переполняются из-за повышения глобальной температуры.

Тысячи озер в Гималаях переполняются из-за повышения глобальной температуры — к такому выводу пришли ученые из Университета Потсдама. По их прогнозам, это приведет к частым наводнениям в предгорьях и затоплению населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Работа опубликована на сайте Национальной академии наук Германии.

Гималаи уже претерпели ряд изменений из-за изменений климата — в результате таяния ледников в горах с 2003 по 2010 годы сформировалось 85 новых озер.

Водоемы сформировались естественным образом в результате стекания воды с ледников вниз по склонам гор.

Поскольку озера сформировались достаточно быстро, их берега нестабильны — в случае их переполнения вода может разрушить естественную дамбу, морену, состоящую из рыхлой породы и земли. Ее разрушение приведет к затоплению населенных пунктов, которые расположены в предгорьях.

Исследователи составили компьютерную модель на основе данных о ледниковых озерах и морене в Гималаях и пришли к выводу, что более 5 тыс. озер в этих горах могут стать нестабильными в течение следующих 10 лет.

Моделирование показало, что риск наводнений в восточных частях Гималаев втрое выше, чем в остальных регионах. В работе отмечается, что примерно две трети ледников в Гималаях исчезнут в ближайшие 10 лет — это увеличит объем воды в озерах и будет представлять серьезную угрозу для тех, кто живет в предгорьях.