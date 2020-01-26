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ТОП-5 вдохновляющих фото-историй спасения животных (Фото)

Смотрите фото (6)
ТОП-5 вдохновляющих фото-историй спасения животных (Фото)
20:04 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Жизнь бывает очень несправедливой по отношению к самым невинным существам планеты — животным.

  • 1

    Порой они испытывают такие страдания, которых никому не пожелаешь. К счастью, в этом мире есть добрые люди — они вовремя оказываются рядом с ними, и дарят новую жизнь. Так случилось с четвероногими героями нашей подборки.

    Скрам (Scrum)

    Мастифа, страдающего от запущенной чесотки и паразитов, подобрали на улицах Бристоля в Англии, и передали в центр спасения RSPCA. Нежная кожа Скрама, покрытая ранками, нуждалась в чутком уходе. Спасатели помогли ему побороть болезнь, и теперь этот красавчик ищет постоянный дом.

  • 2

    Трупер (Trooper)

    Когда Трупера нашли на улице, его шерсть была настолько спутана, что было непонятно, что это за животное. Только после стрижки под наркозом удалось определить — это песик породы лхасский апсо. Спасатели назвали этот случай худшим за всю свою практику. Всего через несколько недель очаровашка Трупер восстановился, и быстро обрел постоянную семью. Он вовсю радуется жизни!

  • 3

    Хантер (Hunter)

    Этого котика оставили на улице в закрытой переноске, на которую приклеили записку «Помогите». У тощего 5-месячного котенка, грязного и потрепанного, были деформированы передние лапы. После долгого лечения в центре Battersea Dogs & Cats Home в Лондоне, Хантер наконец был готов к новой странице в жизни. Он превратился в шикарного кота, и очень благодарен своим новым хозяевам.

  • 4

    Тинк (Tink)

    Пони по кличке Тинк обнаружили намертво застрявшей в грязи. Исхудавшая, обезвоженная лошадка еле стояла на ногах, проведя без еды несколько дней. Оказалось, ее несколько лет пасли отдельно от других пони, в одиночестве. С тех печальных времен, Тинк набрала вес и похорошела — теперь ее не узнать. Сотрудники британского центра RSPCA, куда попала эта милашка, души в ней не чаят!

  • 5

    Арчи (Archie)

    Когда-то большая часть шерсти Арчи выпала, а уши и глаза были поражены инфекцией. Пугливого вест-хайленд-уайт-терьера вовремя подобрали и отнесли в центр спасения Dogs Trust в Англии. До сегодняшнего момента Арчи прошел длинный путь — с помощью заботливых спасателей он поборол инфекции, а все страхи остались позади. Сейчас Арчи живет на передержке, и очень надеется поскорее найти любящий дом.

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Экология, Животные, Заболевание, Спасение животных.
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