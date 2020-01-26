ТОП-5 вдохновляющих фото-историй спасения животных (Фото)

Порой они испытывают такие страдания, которых никому не пожелаешь. К счастью, в этом мире есть добрые люди — они вовремя оказываются рядом с ними, и дарят новую жизнь. Так случилось с четвероногими героями нашей подборки.
Скрам (Scrum)
Мастифа, страдающего от запущенной чесотки и паразитов, подобрали на улицах Бристоля в Англии, и передали в центр спасения RSPCA. Нежная кожа Скрама, покрытая ранками, нуждалась в чутком уходе. Спасатели помогли ему побороть болезнь, и теперь этот красавчик ищет постоянный дом.
Трупер (Trooper)
Когда Трупера нашли на улице, его шерсть была настолько спутана, что было непонятно, что это за животное. Только после стрижки под наркозом удалось определить — это песик породы лхасский апсо. Спасатели назвали этот случай худшим за всю свою практику. Всего через несколько недель очаровашка Трупер восстановился, и быстро обрел постоянную семью. Он вовсю радуется жизни!
Хантер (Hunter)
Этого котика оставили на улице в закрытой переноске, на которую приклеили записку «Помогите». У тощего 5-месячного котенка, грязного и потрепанного, были деформированы передние лапы. После долгого лечения в центре Battersea Dogs & Cats Home в Лондоне, Хантер наконец был готов к новой странице в жизни. Он превратился в шикарного кота, и очень благодарен своим новым хозяевам.
Тинк (Tink)
Пони по кличке Тинк обнаружили намертво застрявшей в грязи. Исхудавшая, обезвоженная лошадка еле стояла на ногах, проведя без еды несколько дней. Оказалось, ее несколько лет пасли отдельно от других пони, в одиночестве. С тех печальных времен, Тинк набрала вес и похорошела — теперь ее не узнать. Сотрудники британского центра RSPCA, куда попала эта милашка, души в ней не чаят!
Арчи (Archie)
Когда-то большая часть шерсти Арчи выпала, а уши и глаза были поражены инфекцией. Пугливого вест-хайленд-уайт-терьера вовремя подобрали и отнесли в центр спасения Dogs Trust в Англии. До сегодняшнего момента Арчи прошел длинный путь — с помощью заботливых спасателей он поборол инфекции, а все страхи остались позади. Сейчас Арчи живет на передержке, и очень надеется поскорее найти любящий дом.