ТОП-5 вдохновляющих фото-историй спасения животных (Фото)

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Порой они испытывают такие страдания, которых никому не пожелаешь. К счастью, в этом мире есть добрые люди — они вовремя оказываются рядом с ними, и дарят новую жизнь. Так случилось с четвероногими героями нашей подборки.

Скрам (Scrum)

Мастифа, страдающего от запущенной чесотки и паразитов, подобрали на улицах Бристоля в Англии, и передали в центр спасения RSPCA. Нежная кожа Скрама, покрытая ранками, нуждалась в чутком уходе. Спасатели помогли ему побороть болезнь, и теперь этот красавчик ищет постоянный дом.