Поразительные факты о птицах (Фото)

Мы собрали подборку интересных фактов о птицах, которыми решили поделиться с вами.
Самым первым представителем вида, от которого и произошло большинство современных птиц, был археоптерикс. Он обладал чертами, характерными как для рептилий, так и для птиц.
Птицы, однозначно, произошли от динозавров. Но, от какой именно группы – среди эволюционных биологов пока нет единого мнения.
Американский белогорлый козодой, обладает уникальной среди своих сородичей чертой – способностью впадать в спячку. Делают это те из них, кто живет среди пустынных ландшафтов, так как в течение зимнего сезона, количество насекомых, которыми они кормятся, резко сокращается. Забившись в пустынные расщелины, они пережидают зиму, подобно ведмедям.
Крапивник может скормить своим птенцам около 500 насекомых и гусениц, в течение одного летнего дня.
Колибри могут совершать до 50 взмахов крыльями в секунду, что является рекордом среди всех видов птиц на планете. Это позволяет им не только зависать на месте, но и летать назад и вниз.
Калифорнийские земляные кукушки едят почти все, что могут поймать: крупных насекомых, скорпионов и тарантулов, ящериц, змей и мелких грызунов.
Сокол сапсан – самое быстрое живое существо в мире. Преследуя добычу, в пикирующем полете, он способен развивать скорость до 320 км/ч.
Перья являются определяющей чертой, характерной исключительно для птиц. Они обеспечивают гидро и теплоизоляцию для их тела.
Самая большая птица в мире – страус. Хотя, летать он не умеет, но, при беге может развивать скорость до 70 километров в час.
Благодаря специальным железам, действующим как очистные фильтры, чайка может пить даже соленую морскую воду.
При путешествии из Арктики в Антарктику и обратно, полярная крачка покрывает расстояние в 32 000 километров.
Пингвин – единственная птица, которая ходит в вертикальном положении, и может плавать, но не летать.
Колонии императорских пингвинов могут насчитывать до 40 000 особей.
Курица – самый распространенный вид птицы в мире.
Дроздовая мухоловка – единственная ядовитая птица в мире. Дело в том, что питается она ядовитыми жуками, и даже ее кожа и перья, пропитаны ядовитыми существами. Впрочем, саму птицу это совершенно не беспокоит, так как у нее выработался стойкий иммунитет.
Альбатрос может спать прямо во время полета.
Вороны имеют самый большой объем мозга, по отношению к общей массе тела.
Первой одомашненной человеком птицей был гусь.
Певчие пересмешники могут подражать человеческому голосу, и имитировать самые разные звуки – от мяуканья кошки до скрипения входной двери.