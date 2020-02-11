Скачать
Вторник, 11.02.2020
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

Поразительные факты о птицах (Фото)

Смотрите фото (20)
Поразительные факты о птицах (Фото)
10:26 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Птицы – одни из самых распространенных животных в мире, многие из видов которых, живут в непосредственном контакте с человеком.

  • 1

    Мы собрали подборку интересных фактов о птицах, которыми решили поделиться с вами. 

    Самым первым представителем вида, от которого и произошло большинство современных птиц, был археоптерикс. Он обладал чертами, характерными как для рептилий, так и для птиц.

  • 2

    Птицы, однозначно, произошли от динозавров. Но, от какой именно группы – среди эволюционных биологов пока нет единого мнения.

  • 3

    Американский белогорлый козодой, обладает уникальной среди своих сородичей чертой – способностью впадать в спячку. Делают это те из них, кто живет среди пустынных ландшафтов, так как в течение зимнего сезона, количество насекомых, которыми они кормятся, резко сокращается. Забившись в пустынные расщелины, они пережидают зиму, подобно ведмедям.

  • 4

    Крапивник может скормить своим птенцам около 500 насекомых и гусениц, в течение одного летнего дня.

  • 5

    Колибри могут совершать до 50 взмахов крыльями в секунду, что является рекордом среди всех видов птиц на планете. Это позволяет им не только зависать на месте, но и летать назад и вниз.

  • 6

    Калифорнийские земляные кукушки едят почти все, что могут поймать: крупных насекомых, скорпионов и тарантулов, ящериц, змей и мелких грызунов.

  • 7

    Сокол сапсан – самое быстрое живое существо в мире. Преследуя добычу, в пикирующем полете, он способен развивать скорость до 320 км/ч. 

  • 8

    Перья являются определяющей чертой, характерной исключительно для птиц. Они обеспечивают гидро и теплоизоляцию для их тела.

  • 9

    Самая большая птица в мире – страус. Хотя, летать он не умеет, но, при беге может развивать скорость до 70 километров в час.

  • 10

     Благодаря специальным железам, действующим как очистные фильтры, чайка может пить даже соленую морскую воду.

  • 11

    При путешествии из Арктики в Антарктику и обратно, полярная крачка покрывает расстояние в 32 000 километров.

  • 12

     

    Пингвин – единственная птица, которая ходит в вертикальном положении, и может плавать, но не летать.

  • 13

    Колонии императорских пингвинов могут насчитывать до 40 000 особей. 

  • 14

    Курица – самый распространенный вид птицы в мире.

  • 15

    Дроздовая мухоловка – единственная ядовитая птица в мире. Дело в том, что питается она ядовитыми жуками, и даже ее кожа и перья, пропитаны ядовитыми существами. Впрочем, саму птицу это совершенно не беспокоит, так как у нее выработался стойкий иммунитет.

  • 16

    Альбатрос может спать прямо во время полета.

  • 17

    Вороны имеют самый большой объем мозга, по отношению к общей массе тела.

  • 18

    Первой одомашненной человеком птицей был гусь.

  • 19

    Певчие пересмешники могут подражать человеческому голосу, и имитировать самые разные звуки – от мяуканья кошки до скрипения входной двери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Экология, Птицы, Виды птиц, Факты о птицах, Интересные факты о птицах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
04 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Они мешают работать: Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты
Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
От Британии до Польши: на Европу обрушился ураган
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь