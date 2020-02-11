Поразительные факты о птицах (Фото)

1 Мы собрали подборку интересных фактов о птицах, которыми решили поделиться с вами. Самым первым представителем вида, от которого и произошло большинство современных птиц, был археоптерикс. Он обладал чертами, характерными как для рептилий, так и для птиц.

2 Птицы, однозначно, произошли от динозавров. Но, от какой именно группы – среди эволюционных биологов пока нет единого мнения.

3 Американский белогорлый козодой, обладает уникальной среди своих сородичей чертой – способностью впадать в спячку. Делают это те из них, кто живет среди пустынных ландшафтов, так как в течение зимнего сезона, количество насекомых, которыми они кормятся, резко сокращается. Забившись в пустынные расщелины, они пережидают зиму, подобно ведмедям.

4 Крапивник может скормить своим птенцам около 500 насекомых и гусениц, в течение одного летнего дня.

5 Колибри могут совершать до 50 взмахов крыльями в секунду, что является рекордом среди всех видов птиц на планете. Это позволяет им не только зависать на месте, но и летать назад и вниз.

6 Калифорнийские земляные кукушки едят почти все, что могут поймать: крупных насекомых, скорпионов и тарантулов, ящериц, змей и мелких грызунов.

7 Сокол сапсан – самое быстрое живое существо в мире. Преследуя добычу, в пикирующем полете, он способен развивать скорость до 320 км/ч.

8 Перья являются определяющей чертой, характерной исключительно для птиц. Они обеспечивают гидро и теплоизоляцию для их тела.

9 Самая большая птица в мире – страус. Хотя, летать он не умеет, но, при беге может развивать скорость до 70 километров в час.

10 Благодаря специальным железам, действующим как очистные фильтры, чайка может пить даже соленую морскую воду.

11 При путешествии из Арктики в Антарктику и обратно, полярная крачка покрывает расстояние в 32 000 километров.

12 Пингвин – единственная птица, которая ходит в вертикальном положении, и может плавать, но не летать.

13 Колонии императорских пингвинов могут насчитывать до 40 000 особей.

14 Курица – самый распространенный вид птицы в мире.

15 Дроздовая мухоловка – единственная ядовитая птица в мире. Дело в том, что питается она ядовитыми жуками, и даже ее кожа и перья, пропитаны ядовитыми существами. Впрочем, саму птицу это совершенно не беспокоит, так как у нее выработался стойкий иммунитет.

16 Альбатрос может спать прямо во время полета.

17 Вороны имеют самый большой объем мозга, по отношению к общей массе тела.

18 Первой одомашненной человеком птицей был гусь.