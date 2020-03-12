Обречены на вымирание: в Кении убили последнюю самку белого жирафа

Новости экологии:В Кении браконьеры убили последнюю в мире самку белого жирафа.

В кенийском округе Гаррис обнаружили останки последней в мире самки белого жирафа и ее детеныша, которые обитали в соседнем заповеднике Ишакбини.

Об этом говорится в сообщении природоохранной организации Hirola Conservation.

Скелеты белых жирафов найдены местными жителями в 57 км к северу-востоку от Ишакбини. По мнению представителей организации, жирафов убили браконьеры примерно несколько месяцев назад.

We mourn the loss of Kenya's rare white giraffes.#PressRelease pic.twitter.com/Cu3PjQisqy — Hirola Conservation (@hirola_program) March 10, 2020

Сейчас в мире остался только один самец белого жирафа, поэтому, вероятно, в ближайшие десятилетия этот вид окончательно исчезнет.

Впервые самку белого жирафа с детенышем обнаружили в 2017 году. Группа сразу же привлекла к себе внимание из-за мутации, которая привела к появлению такого цвета шерсти и кожи. Ранее ученые никогда не встречали жирафов с лейкизмом и подобным цветом кожи.