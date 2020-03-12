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Обречены на вымирание: в Кении убили последнюю самку белого жирафа

Обречены на вымирание: в Кении убили последнюю самку белого жирафа
04:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости экологии:В Кении браконьеры убили последнюю в мире самку белого жирафа.

В кенийском округе Гаррис обнаружили останки последней в мире самки белого жирафа и ее детеныша, которые обитали в соседнем заповеднике Ишакбини.

Об этом говорится в сообщении природоохранной организации Hirola Conservation.

Скелеты белых жирафов найдены местными жителями в 57 км к северу-востоку от Ишакбини. По мнению представителей организации, жирафов убили браконьеры примерно несколько месяцев назад.

Сейчас в мире остался только один самец белого жирафа, поэтому, вероятно, в ближайшие десятилетия этот вид окончательно исчезнет.

Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных

Впервые самку белого жирафа с детенышем обнаружили в 2017 году. Группа сразу же привлекла к себе внимание из-за мутации, которая привела к появлению такого цвета шерсти и кожи. Ранее ученые никогда не встречали жирафов с лейкизмом и подобным цветом кожи.

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Кения, Браконьеры, Вымирание, Жираф.
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