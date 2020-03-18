Выбросы запрещенных газов оказались выше, чем ожидалось: озоновый шар не успевает восстанавливаться

Новости экологии:Источниками таких отходов являются произведенные еще до внедрения запрета бытовые приборы и материалы.

Фреоны — это соединения фтора, углеводородов и других галогенов, которые постоянно применяли в качестве компонентов стройматериалов до середины 1980-х годов. Тогда химики из Массачусетского технологического института выяснили, что фреоны разрушают озоновый слой и уже привели к его частичному разрушению над Антарктидой.

Монреальское соглашение 1987 года запретило использование фреонов в промышленности. За следующие десятилетия ученые нашли еще несколько десятков соединений фтора, которые не разрушают озоновый слой, однако являются сильнейшими парниковыми газами, они воздействуют на атмосферу в десятки тысяч раз сильнее углекислого газа.

К запрещенным договорам веществам относятся и ХФУ-11 и ХФУ-12 (также известных как хладон-11, фреон-11 и 12 соответственно). В 2013, а затем в в 2018 годах ученые зафиксировали резкий рост выбросов этих веществ в атмосферу — оказалось, что причиной этому стала деятельность небольших фабрик по производству холодильников в Китае. В 2019 году предприятия закрыли, однако рост выбросов загрязняющих веществ продолжился.

В новом исследовании ученые выяснили, что большинство современных озоноразрушающих газов формируются из уже произведенных материалов, таких как строительная изоляционная пена, холодильники и системы охлаждения.

По подсчетам авторов работы, выбросы от этих материалов замедляют восстановление озонового слоя на шесть лет, а также являются источником выбросов примерно 9 млн метрических т углекислого газа.

Напомним: