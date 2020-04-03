Новые виды пауков-павлинов открыли в Австралии

Новости экологии:Пауки-павлины (Maratus) принадлежат к большому семейству пауков-скакунчиков.

Австралийский арахнолог Джозеф Шуберт открыл семь новых видов пауков-павлинов, причем два из них – на юго-востоке континента, где их не встречали раньше.

Описание новых видов опубликовал научный журнал Zootaxa, кратко об этом рассказал сам автор открытия в своем Twitter.

"Они [пауки-павлины] невероятно крошечные, размером с рисовое зерно, но у каждого вида есть свои удивительные особенности. Они встречаются на большей части юго-западной Австралии, но искать их – это кропотливая полевая работа. Я провожу много времени на четвереньках с камерой и большим объективом, увеличивая масштаб этих крошечных созданий", – рассказал Шуберт.

Meet Australia’s 7 newest species! Last year I travelled the country collecting specimens of these new peacock spiders (some discovered by citizen scientists!) and spent countless hours in the lab studying them. The paper was published today! Some welcome news in tough times. pic.twitter.com/sV1gURLqAi — Joseph Schubert (@j_schubert__) March 26, 2020

Размер взрослых особей составляет 4–5 мм. Отличительный признак этих существ – ярко выраженный половой диморфизм, то есть различие во внешнем виде между самками и самцами. У самцов пауков-павлинов ярко окрашенное брюшко, также они известны своим необычными "танцами" во время брачного периода.

О последнем открытом им виде Шуберт рассказывает, как о наиболее впечатляющем. "Это самый удивительный паук из найденных мною – на его брюшке можно увидеть "Звездную ночь" Винсента Ван Гога. Поэтому я и назвал его "constellatus", что на латыни означает звездный", – пояснил исследователь.

По словам арахнолога, как и большинство пауков, "павлины" ядовиты, но их яд совершенно безвреден для человека, да и размеры не позволяют нападать на людей. "Они не используют паутину для охоты на свою добычу – мух и мотыльков. Они разработали особую тактику нападения: незаметно подкрадываются к своей жертве, а потом внезапно прыгают на нее, невероятно точно рассчитывая длину и высоту прыжка", – сказал Шуберт.

Новые виды отличаются друг от друга окраской брюшка. Они получили названия M. constellatus – за необычную "звездную" окраску брюшка, M. azureus – за темно-синий цвет брюшка. Еще два вида Шуберт назвал в честь мест, где нашел пауков: M. inaquosus – за безводное место обитания – и M. noggerup – в честь топонима, рядом с которым ученый нашел паучка. M. laurenae получил свое имя в честь коллеги арахнолога, M. suae – в честь человека, который нашел этот вид пауков; M. volpei – в честь еще одного ученого, который собирал пауков этого вида.