Новые виды пауков-павлинов открыли в Австралии

Австралийский арахнолог Джозеф Шуберт открыл семь новых видов пауков-павлинов, причем два из них – на юго-востоке континента, где их не встречали раньше.

Описание новых видов опубликовал научный журнал Zootaxa, кратко об этом рассказал сам автор открытия в своем Twitter.

"Они [пауки-павлины] невероятно крошечные, размером с рисовое зерно, но у каждого вида есть свои удивительные особенности. Они встречаются на большей части юго-западной Австралии, но искать их – это кропотливая полевая работа. Я провожу много времени на четвереньках с камерой и большим объективом, увеличивая масштаб этих крошечных созданий", – рассказал Шуберт.

Meet Australia’s 7 newest species!

Last year I travelled the country collecting specimens of these new peacock spiders (some discovered by citizen scientists!) and spent countless hours in the lab studying them. The paper was published today!

Some welcome news in tough times. pic.twitter.com/sV1gURLqAi

— Joseph Schubert (@j_schubert__) March 26, 2020