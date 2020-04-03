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Новые виды пауков-павлинов открыли в Австралии

Новые виды пауков-павлинов открыли в Австралии
09:02 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости экологии:Пауки-павлины (Maratus) принадлежат к большому семейству пауков-скакунчиков.

Австралийский арахнолог Джозеф Шуберт открыл семь новых видов пауков-павлинов, причем два из них – на юго-востоке континента, где их не встречали раньше.

Описание новых видов опубликовал научный журнал Zootaxa, кратко об этом рассказал сам автор открытия в своем Twitter.

"Они [пауки-павлины] невероятно крошечные, размером с рисовое зерно, но у каждого вида есть свои удивительные особенности. Они встречаются на большей части юго-западной Австралии, но искать их – это кропотливая полевая работа. Я провожу много времени на четвереньках с камерой и большим объективом, увеличивая масштаб этих крошечных созданий", – рассказал Шуберт. 

 

Размер взрослых особей составляет 4–5 мм. Отличительный признак этих существ – ярко выраженный половой диморфизм, то есть различие во внешнем виде между самками и самцами. У самцов пауков-павлинов ярко окрашенное брюшко, также они известны своим необычными "танцами" во время брачного периода. 

О последнем открытом им виде Шуберт рассказывает, как о наиболее впечатляющем. "Это самый удивительный паук из найденных мною – на его брюшке можно увидеть "Звездную ночь" Винсента Ван Гога. Поэтому я и назвал его "constellatus", что на латыни означает звездный", – пояснил исследователь.

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По словам арахнолога, как и большинство пауков, "павлины" ядовиты, но их яд совершенно безвреден для человека, да и размеры не позволяют нападать на людей. "Они не используют паутину для охоты на свою добычу – мух и мотыльков. Они разработали особую тактику нападения: незаметно подкрадываются к своей жертве, а потом внезапно прыгают на нее, невероятно точно рассчитывая длину и высоту прыжка", – сказал Шуберт.

Новые виды отличаются друг от друга окраской брюшка. Они получили названия M. constellatus – за необычную "звездную" окраску брюшка, M. azureus – за темно-синий цвет брюшка. Еще два вида Шуберт назвал в честь мест, где нашел пауков: M. inaquosus – за безводное место обитания – и M. noggerup – в честь топонима, рядом с которым ученый нашел паучка. M. laurenae получил свое имя в честь коллеги арахнолога, M. suae – в честь человека, который нашел этот вид пауков; M. volpei – в честь еще одного ученого, который собирал пауков этого вида.

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Все по теме:

Австралия, Экология, Птицы, Животные, Пауки, Новые виды пауков, Maratus.
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