На Филиппинах тысячи медуз поднялись на поверхность (Видео)

Появилась видеозапись, показывающая огромное количество гигантских розовых медуз, теснящихся в воде. Эти кадры были морским биологом Шелдоном Рей Боко из Университета Гриффита, Австралия.

Видео, которое было записано на пляже Коронг-Коронг в Эль-Нидо, Палаван, показывает аномальный масштаб вторжения медуз с водой, буквально вздымающейся от тысяч медуз.

Иногда называемый "морской помидор", этот конкретный вид называется Crambione cf. Mastigophora.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines

Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy

— Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) March 28, 2020