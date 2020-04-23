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Четверг, 23.04.2020
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"Мы создаем эту ситуацию": как разрушение природы человеком способствовало пандемии

"Мы создаем эту ситуацию": как разрушение природы человеком способствовало пандемии
21:17 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Вызванная коронавирусом болезнь COVID-19 является показательным примером того, как влияние человека на очаги жизни диких животных способствует распространению инфекционных заболеваний

Ученые считают, что человечество имеет дело с зоонозом, то есть болезнью, которая передалась человеку от животных. Наиболее вероятно, что коронавирус SARS-CoV-2 происходит от летучей мыши.

Впрочем человек сыграл в появлении этой пандемии не последнюю роль. Вмешательство в природу, сокращение количества живых видов и разрушения экосистем делают передачу таких вирусов гораздо вероятнее. Это подтверждает новое масштабное исследование, проведенное учеными из Австралии и США.

В последнее время вспышки новых инфекционных болезней существенно участились. С 1980-х годов их количество утраивалась каждые десять лет. Более двух третей этих болезней произошли от животных. Из них 70 процентов - от диких животных. Немало болезней, среди которых вирус Эбола, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), свиной и птичий грипп, - являются зоонозами.

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"Нарушая экосистемы, мы создали предпосылки для того, чтобы вирусы передавались от животных к людям. Не животные, а мы создаем эту ситуацию", - отмечает эколог Йоахим Шпангенберг.

Ученые говорят, что из-за вырубки лесов и разбалансирования экосистем люди все больше вторгаются в очаги жизни диких животных, выпускает в широкий мир возбудителей болезни.

Ученые пришли к выводу, что когда исчезают животные на верхушке пищевой цепи, то животные низших звеньев, например, крысы и мыши, склонные при определенных обстоятельствах занимать их места проживания. А именно эти животные несут с собой больше других возбудителей болезней.

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Кроме этого, дополнительными рассадниками инфекционных болезней являются так называемые "мокрые" рынки, где продают животных, которые еще живы, или которых только забили.

Клетки с набитыми в них больными животными по многим причинам являются "идеальной средой" для размножения возбудителей болезней, говорит Шпангенберг, а также "самым быстрым путем передачи болезни от одного вида к другому".

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Все по теме:

Природа, Коронавирус, Covid-2019, Зооноз, Йоахим Шпангенберг.
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