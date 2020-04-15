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Среда, 15.04.2020
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"Отличная передышка": как коронавирус влияет на экологию Земли (Фото)
"Отличная передышка": как коронавирус влияет на экологию Земли (Фото)

"Отличная передышка": как коронавирус влияет на экологию Земли (Фото)

"Отличная передышка": как коронавирус влияет на экологию Земли (Фото)
18:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Пандемия, вызванная коронавирусом, сеет хаос по всей планете. А вот для старушки Земли и тех живых существ, что дышат воздухом, это отличная передышка.

Ученые из Королевского Нидерландского метеорологического института поясняют, что для отслеживания реальной картины событий необходимо делать выборку на основании не одной, а нескольких проб - ведь газовый состав изменяется в зависимости от погоды, скорости ветра и ряда других факторов.

Благодаря данным, полученным со спутника Copernicus Sentinel-5P, ученые могут отслеживать газовый состав атмосферы нашей планеты.

На фотографии ниже, к примеру, можно увидеть количество диоксида азота (NO2) над Францией в марте 2019 года (слева) и в период с 14 по 25 марта нынешнего года (справа). Чем интенсивнее красный цвет - тем больше вредных испарений содержится в воздухе:

NO2 - это газ грязно-коричневого цвета, который выделяется в том числе и при детонации ядерных зарядов, окрашивая "ядерный гриб" в соответствующие тона. Во время миссии "Аполлон-Союз" он едва не убил астронавтов, находящихся на борту. Как вы наверняка уже поняли, это крайне токсичное соединение - и в результате карантина его содержание в атмосфере начало заметно снижаться.

Пандемия коронавируса доказала антропогенный характер потепления

И это касается не только диоксида азота. Согласно спутниковым данным, прекращение активного движения автомобилей и сокращение выбросов промышленности привели к тому, что даже над мегаполисами небо стало чище, а воздух - свежее. Но извлечет ли из этого выводы человечество, когда пандемия минует и мир снова вернется в нормальное рабочее русло?

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Увы, это сомнительная перспектива. Например, уже на сегодня в Китае, где впервые были применены ограничения на перемещения и производство, все возвращается на круги своя. К сожалению, без качественно новых мер по сохранению экологической обстановки спустя 2−3 месяцы мы вернемся в прежние условия и продолжим день ото дня загрязнять воздух.

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Экология, Земля, Коронавирус, Covid-19, Copernicus Sentinel-5P, NO2.
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