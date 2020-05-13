В Тихом океане зародился тропический шторм "Амбо" (Видео)

Новости экологии:Район низкого давления вблизи Микронезии был впервые отмечен Совместным центром предупреждения о тайфунах (JTWC) в субботу, 9 мая.

Тропическая депрессия "Амбо" - первый названный шторм Тихоокеанского сезона тайфунов 2020 года - развилась к востоку от Минданао, Филиппины.

По состоянию на 02:00 UTC (10:00 LT) 12 мая шторм практически неподвижен с максимальными устойчивыми ветрами 56 км/ч вблизи центра и порывами до 70 км/ч. По прогнозам, в ближайшие 24 часа он усилится до тропического шторма (международное название Vongfong) и пройдет над Катандуанес, Бикол 14 мая с максимальным устойчивым ветром 130 км/ч.

Система превратилась в тропическую депрессию 10 мая, что побудило JTWC выдать предупреждение о формировании тропического циклона.

Позднее в тот же день местное метеорологическое бюро PAGASA модернизировало систему до состояния тропической депрессии, назвав ее Амбо-первый тропический циклон, вошедший в зону ответственности Филиппин в этом году. 11 мая JTWC также обновил его, обозначив шторм как 01W.