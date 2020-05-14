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Легкие под угрозой: микропластик нашли в воздухе
Легкие под угрозой: микропластик нашли в воздухе

Легкие под угрозой: микропластик нашли в воздухе

Легкие под угрозой: микропластик нашли в воздухе
05:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости экологии:В морском воздухе экологи обнаружили микропластик.

Исследователи из Великобритании, Франции и Южной Африки обнаружили, что микропластик засоряет не только океан, но и атмосферу.

Волны прибивают пластиковую труху к берегу, ее мельчайшие частицы попадают в воздух, а оттуда - в наши легкие, сообщается в исследовании журнала PLOS ONE, пишет zn.ua.

Ученые и прежде знали, что, наслаждаясь морским бризом, мы вдыхаем бактерии, вирусы и распыленную соль.

Теперь исследователи убедились, что морской воздух содержит еще один компонент: измельченные частицы пластика. Это показали опыты в лаборатории: под лампой ультрафиолетового света ученые наблюдали, как пузырьки распыляют флюоресцентные вещества в воздух.

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Экологи взяли пробы на побережье Бискайского залива во Франции и обнаружили в среднем 19 фрагментов пластика на кубометр морского воздуха. По их оценкам, в мире на берег выбрасывается около 136 тысяч тонн микропластика.

Микропластик - это частицы менее 5 мм длиной, пластиковая труха, которая через реки и канализации попадает в океан, а оттуда - в организм человека и животных.

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Как сообщалось ранее, международная группа ученых зафиксировала самую высокую концентрацию микропластика на морском дне. В Средиземном море у берегов Италии на квадратный метр морского дна приходилось 1,9 млн частиц пластика.

Эти отложения включают в себя в основном волокна от одежды и других синтетических тканей. Кроме того, были найдены также части более крупных пластиковых предметов, которые со временем разрушились.

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Загрязнение, Атмосфера, Микропластик.
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