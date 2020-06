На Земле найдено место с самым чистым воздухом

Новости экологии:Выяснилось, что в воздухе пограничного слоя атмосферы над Южным океаном отсутствуют аэрозольные частицы.

Учёные из США и Австралии нашли регион с самым чистым воздухом на Земле. Такой воздух остался лишь над Южным океаном, окружающим Антарктиду.

В ходе исследования специалисты на специальном корабле проследовали от австралийского острова Тасмания до льдов Антарктики. По пути они постоянно брали пробы воздуха.

Аэрозоли, контролирующие свойства облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами, происходящими в нём. Антарктида, вероятно, изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши, — говорится в исследовании, опубликованном журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи NASA совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США провели мониторинг озонового слоя над Арктикой. По словам учёных, он сильно истощился. В Арктике мартовские значения уровня озона иногда опускаются до 240 единиц. Однако в этом году были побиты все рекорды. Отметка снизилась до 205 единиц.