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На Земле найдено место с самым чистым воздухом

На Земле найдено место с самым чистым воздухом
11:24 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Выяснилось, что в воздухе пограничного слоя атмосферы над Южным океаном отсутствуют аэрозольные частицы.

Учёные из США и Австралии нашли регион с самым чистым воздухом на Земле. Такой воздух остался лишь над Южным океаном, окружающим Антарктиду.

В ходе исследования специалисты на специальном корабле проследовали от австралийского острова Тасмания до льдов Антарктики. По пути они постоянно брали пробы воздуха.

Аэрозоли, контролирующие свойства облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами, происходящими в нём. Антарктида, вероятно, изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши, — говорится в исследовании, опубликованном журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи NASA совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США провели мониторинг озонового слоя над Арктикой. По словам учёных, он сильно истощился. В Арктике мартовские значения уровня озона иногда опускаются до 240 единиц. Однако в этом году были побиты все рекорды. Отметка снизилась до 205 единиц.

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Экология, Океан, Воздух, Чистый воздух, Южный океан.
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